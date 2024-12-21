Вклады с доходностью до 29%, начнут ли банки теперь снижать ставки. Новое о вкладах за неделю

🔸 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%. После этого ВТБ сообщил, что ставки по вкладам достигли своего пика.

🔸 Сбербанк поднял ставки по вкладам и накопительному счету. Банк также поднял ставку до 29% по вкладу «Забота о будущем».

🔸 ВТБ запустил новый вклад и повысил ставки по краткосрочным вкладам.

🔸 Почта Банк запустил новый вклад со ставкой до 28,5% годовых и повысил ставки по вкладам.

🔸 Подсчитано, как накопить 1 миллион рублей всего за год.

🔸 Газпромбанк повысил ставки по вкладам.

🔸 Вкладчикам раскрыли, как получить максимальную выгоду от новогодних ставок по вкладам.

🔸 Набиуллина предупредила, что банки скоро начнут снижать ставки по вкладам.

Самые прибыльные* годовые вклады

Несмотря на снижение спроса, годовые депозиты продолжают оставаться одними из самых популярных у вкладчиков. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 годовых вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 10 декабря 2024 года.