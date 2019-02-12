Новикомбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая Platinum
MasterCard Platinum — Новикомбанкеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 8 500 ₽
- стоимость обслуживания 129 $
- стоимость обслуживания 113 €
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Platinum
- Mastercard Platinum
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
Выпуск и обслуживание
8 500 ₽
Выпуск и обслуживание
129 $
8 500 руб. (эквивалент)
Выпуск и обслуживание
113 €
8 500 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0,5% (0%в ПАО "Росбанк")
Снятие наличных в ПВН других банков
0,5% (0%в ПАО "Росбанк")
Лимиты по операциям
снятие наличных (в эквиваленте): до 25 000 дол. в день, до 100 000 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0,5%
Снятие наличных в ПВН других банков
0,5%
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 25 000 дол. в день, до 100 000 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0,5%
Снятие наличных в ПВН других банков
0,5%
Лимиты по операциям
снятие наличных (в эквиваленте): до 25 000 дол. в день, до 100 000 долл. в месяц
Дополнительная информация
- страхование выезжающих за рубеж на сумму 250 000 долл. - бесплатно;
- конвертация - по курсу банка;
- СМС-информирование, запрос баланса в сторонних банкоматах, консьерж-сервис - бесплатно;
- плата за неразрешенный овердрафт - 54,75% годовых;
- бесплатные дополнительные карты (одна золотая или две классические)
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное страхование выезжающих за рубеж;
- бесплатное СМС-информирование;
- невысокая комиссия за снятие средств в сторонних устройствах
Минусы
- высокая стоимость обслуживания карты
Дата актуализации
12.02.2019 11:55
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Platinum» в 10 городах России
7 742Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Новикомбанк»
- Адрес
- 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1
- Сайт
- www.novikom.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 250-70-07 — единая справочная служба