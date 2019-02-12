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Новикомбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая Platinum

MasterCard Platinum — Новикомбанк
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 8 500 ₽
  • MasterCard Platinum — Новикомбанк
  • Visa Platinum — Новикомбанк
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Platinum
  • Mastercard Platinum
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
Выпуск и обслуживание
8 500 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

0,5% (0%в ПАО "Росбанк")

Снятие наличных в ПВН других банков

0,5% (0%в ПАО "Росбанк")

Лимиты по операциям
снятие наличных (в эквиваленте): до 25 000 дол. в день, до 100 000 долл. в месяц
Дополнительная информация
  • страхование выезжающих за рубеж на сумму 250 000 долл. - бесплатно;
  • конвертация - по курсу банка;
  • СМС-информирование, запрос баланса в сторонних банкоматах, консьерж-сервис - бесплатно;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 54,75% годовых;
  • бесплатные дополнительные карты (одна золотая или две классические)
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное страхование выезжающих за рубеж;
  • бесплатное СМС-информирование;
  • невысокая комиссия за снятие средств в сторонних устройствах
Минусы
  • высокая стоимость обслуживания карты
Дата актуализации
12.02.2019 11:55
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Platinum» в 10 городах России
7 742
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Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Новикомбанк»
Адрес
119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1
Сайт
www.novikom.ru
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Телефоны
8 800 250-70-07 — единая справочная служба