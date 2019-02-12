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Карта долголетия

Visa Classic Unembossed «Карта Долголетия» — Ак Барс
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • cash back
  • бонусная программа
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Unembossed
Технологические особенности
  • бесконтактная оплата проезда (БОП)
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
  • бесконтактная оплата услуг общественного городского пассажирского транспорта по транспортному приложению предусмотрена в городах: Казань, Н.Челны, Альметьевск, Нижнекамск, Зеленодольск;
  • возможность привязки к Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Cash Back
  • 5% годовых на сумму всех покупок за месяц (макс. 4 000 руб. в месяц)
Бонусы
  • другое

программа Друг компании: начисление баллов за покупки у партнеров программы, которыми в дальнейшем можно оплатить полную стоимость товаров и услуг магазинов-партнеров по курсу 1 балл = 1 руб.

  • до 10% от суммы чека в зависимости от партнера;
  • аннулирование бонусов происходит, если в течение 6 мес. и более отсутствует движение средств по бонусному счету
Начисление процентов на остаток средств на счете
5%
проценты начисляются на минимальный остаток денежных средств за календарный месяц
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% - на территории РФ
  • 1%, мин. 5 долл. (эквивалент) - за территорией РФ
Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 5 евро (эквивалент)

Лимиты по операциям
снятие наличных - до 80 000 руб. в день, 150 000 руб. в месяц; при превышении суточного лимита взимается 1-10% в зависимости от суммы снятия
Дополнительная информация
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 20 руб. за операцию;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;
  • конвертация - по курсу банка;
  • СМС-информирование пакет "Максимум"- 59 руб., пакет "Эконом" - 30 руб. ежемесячно, начиная со 2-го месяца
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное обслуживание карты;
  • наличие cash back;
  • начисление процентов на остаток средств на картсчете
Особые ограничения
  • карта оформляется при предъявлении пенсионного удостоверения для перечисления пенсии , оплаты товаров и услуг в ТСП, а также оплаты проезда в общественном транспорте городов Казань, Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск, Набережные Челны
Дата актуализации
12.02.2019 10:55
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Карта долголетия» в 93 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Ак Барс»
Адрес
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1
Сайт
www.akbars.ru
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Телефоны
8 800 200-53-03 — единая справочная служба