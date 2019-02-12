Обслуживание карты Тип карты Visa Unembossed Технологические особенности бесконтактная оплата проезда (БОП)

технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) бесконтактная оплата услуг общественного городского пассажирского транспорта по транспортному приложению предусмотрена в городах: Казань, Н.Челны, Альметьевск, Нижнекамск, Зеленодольск;

возможность привязки к Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay Cash Back 5% годовых на сумму всех покупок за месяц (макс. 4 000 руб. в месяц) Бонусы другое программа Друг компании: начисление баллов за покупки у партнеров программы, которыми в дальнейшем можно оплатить полную стоимость товаров и услуг магазинов-партнеров по курсу 1 балл = 1 руб. до 10% от суммы чека в зависимости от партнера;

аннулирование бонусов происходит, если в течение 6 мес. и более отсутствует движение средств по бонусному счету Начисление процентов на остаток средств на счете проценты начисляются на минимальный остаток денежных средств за календарный месяц 5% Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - на территории РФ

1%, мин. 5 долл. (эквивалент) - за территорией РФ Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 5 евро (эквивалент) Лимиты по операциям снятие наличных - до 80 000 руб. в день, 150 000 руб. в месяц; при превышении суточного лимита взимается 1-10% в зависимости от суммы снятия Дополнительная информация запрос баланса в сторонних банкоматах - 20 руб. за операцию;

плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;

конвертация - по курсу банка;

СМС-информирование пакет "Максимум"- 59 руб., пакет "Эконом" - 30 руб. ежемесячно, начиная со 2-го месяца Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное обслуживание карты;

наличие cash back;

начисление процентов на остаток средств на картсчете Особые ограничения карта оформляется при предъявлении пенсионного удостоверения для перечисления пенсии , оплаты товаров и услуг в ТСП, а также оплаты проезда в общественном транспорте городов Казань, Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск, Набережные Челны Дата актуализации 12.02.2019 10:55 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.