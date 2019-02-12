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Карта долголетия
Visa Classic Unembossed «Карта Долголетия» — Ак Барс
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- cash back
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Unembossed
Технологические особенности
- бесконтактная оплата проезда (БОП)
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- бесконтактная оплата услуг общественного городского пассажирского транспорта по транспортному приложению предусмотрена в городах: Казань, Н.Челны, Альметьевск, Нижнекамск, Зеленодольск;
- возможность привязки к Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Cash Back
- 5% годовых на сумму всех покупок за месяц (макс. 4 000 руб. в месяц)
Бонусы
- другое
программа Друг компании: начисление баллов за покупки у партнеров программы, которыми в дальнейшем можно оплатить полную стоимость товаров и услуг магазинов-партнеров по курсу 1 балл = 1 руб.
- до 10% от суммы чека в зависимости от партнера;
- аннулирование бонусов происходит, если в течение 6 мес. и более отсутствует движение средств по бонусному счету
Начисление процентов на остаток средств на счете
5%
проценты начисляются на минимальный остаток денежных средств за календарный месяц
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% - на территории РФ
- 1%, мин. 5 долл. (эквивалент) - за территорией РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 5 евро (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных - до 80 000 руб. в день, 150 000 руб. в месяц; при превышении суточного лимита взимается 1-10% в зависимости от суммы снятия
Дополнительная информация
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 20 руб. за операцию;
- плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;
- конвертация - по курсу банка;
- СМС-информирование пакет "Максимум"- 59 руб., пакет "Эконом" - 30 руб. ежемесячно, начиная со 2-го месяца
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное обслуживание карты;
- наличие cash back;
- начисление процентов на остаток средств на картсчете
Особые ограничения
- карта оформляется при предъявлении пенсионного удостоверения для перечисления пенсии , оплаты товаров и услуг в ТСП, а также оплаты проезда в общественном транспорте городов Казань, Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск, Набережные Челны
Дата актуализации
12.02.2019 10:55
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Карта долголетия» в 93 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Ак Барс»
- Адрес
- 420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1
- Сайт
- www.akbars.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Казань
- Телефоны
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8 800 200-53-03 — единая справочная служба