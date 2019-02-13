программа eBay: начисление бонусов за покупки и на остаток средств на счете, которые в дальнейшем можно использовать для компенсации полной стоимости покупок на сайте ebay.com из расчета 1 бонус=1 руб.:

2% от суммы покупок в интернете и на eBay.com;

1 % в категории "Кино", "Концерты", "Театры" в разделах платежей и переводов Интернет-Банка и/или Мобильного Банка и других покупок;

6% годовых на сумму остатка до 300 000 руб. при наличии операции покупки на сумму от 3 000 руб. за расчетный период

мин. количество баллов для использования – 500, макс. 6 000 баллов в месяц за покупки