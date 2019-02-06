Обслуживание карты Тип карты UnionPay Classic Технологические особенности технология 3D Secure

чип Выпуск и обслуживание 600 ₽ Выпуск и обслуживание 9 $ 600 руб. (эквивалент) Выпуск и обслуживание 8 € 600 руб. (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах банка 0,5%, мин. 6 руб. Снятие наличных в ПВН банка 0,5%, мин. 6 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб.

0,5% , мин. 6 руб. в банкоматах Газпромбанка Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 60 000 руб. в банкоматах, 140 000 руб. в ПВН в день Снятие наличных в банкоматах банка 0,5%, мин. 6 руб. (эквивалент) Снятие наличных в ПВН банка 0,5%, мин. 6 руб. (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. (эквивалент)

0,5% , мин. 6 руб. в банкоматах Газпромбанка (эквивалент) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб. (эквивалент) Лимиты по операциям 60 000 руб. (эквивалент) в банкоматах, 140 000 руб. (эквивалент) в ПВН в день Снятие наличных в банкоматах банка 0,5%, мин. 6 руб. (эквивалент) Снятие наличных в ПВН банка 0,5%, мин. 6 руб. (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. (эквивалент)

0,5% , мин. 6 руб. в банкоматах Газпромбанка (эквивалент) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб. (эквивалент) Лимиты по операциям 60 000 руб. (эквивалент) в банкоматах, 140 000 руб. (эквивалент) в ПВН в день Дополнительная информация неснижаемый остаток на счет - в рублях: 0,5% от фактического остатка, в валюте: 100 долл./евро;

конвертация - по курсу банка;

запрос баланса в банкоматах банка - 6 руб., в банкоматах сторонних банков - 0,85 у.е;

изменение ПИН-кода - 18 руб. за операцию;

СМС-информирование - 59 руб. в месяц;

скидки при оплате товаров или услуг партнеров - участников программы привилегий "Город скидок+ Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая комиссия в банкоматах сторонних банков Минусы комиссия за снятие наличных в ПВН / банкоматах банка;

высокая комиссия за СМС-информирование Дата актуализации 06.02.2019 12:42 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.