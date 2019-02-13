Тинькофф Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир
Нашествие
Мир «Нашествие» — Тинькофф Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 1 188 ₽
- cash back до 5%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (Бесконтакт)
Cash Back
от 1 до 5%
- 5% от суммы покупки в определенных категориях (меняются ежеквартально в личном кабинете);
- 1% от суммы покупки в других категориях;
- до 30% от суммы покупки по специальным предложениям партнеров в интернет-банке;
- макс. 3 000 руб. в месяц;
- 5% в категориях "Развлечения", "Музыка" и "Кино", макс. 2 000 руб. в рамках акции до 31.12.19 (макс. 2 000 руб. в месяц)
Начисление процентов на остаток средств на счете
6%
на сумму до 300 000 руб. при сумме покупок от 3 000 руб. в расчетном месяце
Выпуск и обслуживание
0 - 1 188 ₽
- 99 руб. в месяц, плата не взимается при наличии на вкладах не менее 50 000 руб. или кредита наличными / любого кредита, выданного на данный карточный счет, или при неснижаемом остатке не менее 30 000 руб. за расчетный период
Снятие наличных в банкоматах банка
0% / 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 150 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
не предусмотрено
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% при снятии от 3 000 руб.;
- 90 руб. при снятии до 3 000 руб., но не более 150 000 руб. в месяц;
- 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 150 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% при снятии от 3 000 руб.;
- 90 руб. при снятии до 3 000 руб., но не более 150 000 руб. в месяц;
- 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 150 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
- скидка 10% за покупки по карте электронных билетов на "Нашествие";
- скидки до 10% за покупки по карте на самом фестивале;
- специальные предложения от Наше Радио
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания;
- cash back и начисление процентов на остаток;
- скидки на билеты и услуги на территории фестиваля
Особые ограничения
- доставка карты курьером по всей России
Дата актуализации
13.02.2019 12:03
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Нашествие» в 1 городе России
208 996Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Тинькофф Банк»
- Адрес
- 123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1
- Сайт
- www.tinkoff.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 555-77-78 — горячая линия по кредитным картам8 800 555-22-77 — горячая линия по вкладам и счетам