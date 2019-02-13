Обслуживание карты Тип карты Мир Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (Бесконтакт) Cash Back от 1 до 5% 5% от суммы покупки в определенных категориях (меняются ежеквартально в личном кабинете);

1% от суммы покупки в других категориях;

до 30% от суммы покупки по специальным предложениям партнеров в интернет-банке;

макс. 3 000 руб. в месяц;

5% в категориях "Развлечения", "Музыка" и "Кино", макс. 2 000 руб. в рамках акции до 31.12.19 (макс. 2 000 руб. в месяц) Начисление процентов на остаток средств на счете на сумму до 300 000 руб. при сумме покупок от 3 000 руб. в расчетном месяце 6% Выпуск и обслуживание 0 - 1 188 ₽ 99 руб. в месяц, плата не взимается при наличии на вкладах не менее 50 000 руб. или кредита наличными / любого кредита, выданного на данный карточный счет, или при неснижаемом остатке не менее 30 000 руб. за расчетный период Снятие наличных в банкоматах банка 0% / 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 150 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН банка не предусмотрено Снятие наличных в банкоматах других банков 0% при снятии от 3 000 руб.;

90 руб. при снятии до 3 000 руб., но не более 150 000 руб. в месяц;

2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 150 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН других банков 0% при снятии от 3 000 руб.;

90 руб. при снятии до 3 000 руб., но не более 150 000 руб. в месяц;

2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 150 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 59 руб. в месяц;

скидка 10% за покупки по карте электронных билетов на "Нашествие";

скидки до 10% за покупки по карте на самом фестивале;

специальные предложения от Наше Радио Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость обслуживания;

cash back и начисление процентов на остаток;

скидки на билеты и услуги на территории фестиваля Особые ограничения доставка карты курьером по всей России Дата актуализации 13.02.2019 12:03 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.