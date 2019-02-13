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Тинькофф Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
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Нашествие

Мир «Нашествие» — Тинькофф Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 1 188 ₽
  • cash back до 5%
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (Бесконтакт)
Cash Back
от 1 до 5%
  • 5% от суммы покупки в определенных категориях (меняются ежеквартально в личном кабинете);
  • 1% от суммы покупки в других категориях;
  • до 30% от суммы покупки по специальным предложениям партнеров в интернет-банке;
  • макс. 3 000 руб. в месяц;
  • 5% в категориях "Развлечения", "Музыка" и "Кино", макс. 2 000 руб. в рамках акции до 31.12.19 (макс. 2 000 руб. в месяц)
Начисление процентов на остаток средств на счете
6%
на сумму до 300 000 руб. при сумме покупок от 3 000 руб. в расчетном месяце
Выпуск и обслуживание
0 - 1 188 ₽
  • 99 руб. в месяц, плата не взимается при наличии на вкладах не менее 50 000 руб. или кредита наличными / любого кредита, выданного на данный карточный счет, или при неснижаемом остатке не менее 30 000 руб. за расчетный период
Снятие наличных в банкоматах банка

0% / 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 150 000 руб. в месяц

Снятие наличных в ПВН банка

не предусмотрено

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% при снятии от 3 000 руб.;
  • 90 руб. при снятии до 3 000 руб., но не более 150 000 руб. в месяц;
  • 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 150 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0% при снятии от 3 000 руб.;
  • 90 руб. при снятии до 3 000 руб., но не более 150 000 руб. в месяц;
  • 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 150 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
  • скидка 10% за покупки по карте электронных билетов на "Нашествие";
  • скидки до 10% за покупки по карте на самом фестивале;
  • специальные предложения от Наше Радио
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая стоимость обслуживания;
  • cash back и начисление процентов на остаток;
  • скидки на билеты и услуги на территории фестиваля
Особые ограничения
  • доставка карты курьером по всей России
Дата актуализации
13.02.2019 12:03
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Нашествие» в 1 городе России
208 996
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Справочная информация
АО «Тинькофф Банк»
Адрес
123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1
Сайт
www.tinkoff.ru
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Телефоны
8 800 555-77-78 — горячая линия по кредитным картам
8 800 555-22-77 — горячая линия по вкладам и счетам