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бесконтактные платежи (Бесконтакт) Samsung Pay Бонусы другое

благотворительность МКБ Бонус: начисление бонусных баллов за покупки, которыми в дальнейшем можно компенсировать любую покупку от 1 000 руб., совершенную в прошлом месяце из расчета 1 балл = 1 руб., а также направить баллы на благотворительность (в фонд "Арифметика добра"): 250 приветственных баллов за первую покупку по карте;

5% в двух выбранных клиентом категориях: "Кафе и рестораны", "Авто", "Одежда и обувь", "Аптеки", "Развлечения", "ЖКХ" (с 1.01.2019 по 31.03.2019);

1% за покупки в других категориях;

50-300 баллов за операции в МКБ Онлайн мин. сумма списания баллов при компенсации покупки - 1 000 баллов, макс. сумма – 1 500 баллов в месяц Начисление процентов на остаток средств на счете 7% годовых (если подключен пакет услуг) при среднемесячном остатке от 10 000 руб. в первые 4 месяца (Welcome period), далее от 20 000 руб.; 1% годовых в первые 4 месяца (Welcome period), если пакет услуг не подключен от 1% до 7% Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 250 руб. (0% в банкоматах Альфа-Банка, ЮниКредит Банка, Райффайзенбанка);

0% от 3 000 руб. за операцию (макс. 30 000 руб. в месяц) при подключении пакета услуг Снятие наличных в ПВН других банков 250 руб. (0% в ПВН ЮниКредит Банка) Лимиты по операциям снятие наличных: до 1 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация конвертация - по курсу банка;

СМС-информирование - 60 руб. в месяц (бесплатно при подключении пакета услуг);

запрос баланса в сторонних банкоматах - 90 руб. за операцию;

плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное снятие наличных в устройствах банков-партнеров;

бесплатные выпуск и обслуживание карты;

бесплатное СМС-информирование;

начисление процентов на остаток Особые ограничения карта для зачисления денежных средств из бюджетов всех уровней РФ;

оформляется с пакетом услуг "Почетный клиент" пенсионерам, получающим зачисления из Пенсионного Фонда Москвы и Московской обл.;

для клиентов получающих любые другие выплаты из бюджетов наличие Пакета услуг не обязательно;

карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" Дата актуализации 01.02.2019 09:28 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Оформить карту

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.