Московский Кредитный Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир
Золотая Мир (для зачисления бюджетных средств)
Мир — Московский Кредитный Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (Бесконтакт)
- Samsung Pay
Бонусы
- другое
- благотворительность
МКБ Бонус: начисление бонусных баллов за покупки, которыми в дальнейшем можно компенсировать любую покупку от 1 000 руб., совершенную в прошлом месяце из расчета 1 балл = 1 руб., а также направить баллы на благотворительность (в фонд "Арифметика добра"):
- 250 приветственных баллов за первую покупку по карте;
- 5% в двух выбранных клиентом категориях: "Кафе и рестораны", "Авто", "Одежда и обувь", "Аптеки", "Развлечения", "ЖКХ" (с 1.01.2019 по 31.03.2019);
- 1% за покупки в других категориях;
- 50-300 баллов за операции в МКБ Онлайн
мин. сумма списания баллов при компенсации покупки - 1 000 баллов, макс. сумма – 1 500 баллов в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 1% до 7%
7% годовых (если подключен пакет услуг) при среднемесячном остатке от 10 000 руб. в первые 4 месяца (Welcome period), далее от 20 000 руб.; 1% годовых в первые 4 месяца (Welcome period), если пакет услуг не подключен
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 250 руб. (0% в банкоматах Альфа-Банка, ЮниКредит Банка, Райффайзенбанка);
- 0% от 3 000 руб. за операцию (макс. 30 000 руб. в месяц) при подключении пакета услуг
Снятие наличных в ПВН других банков
250 руб. (0% в ПВН ЮниКредит Банка)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка;
- СМС-информирование - 60 руб. в месяц (бесплатно при подключении пакета услуг);
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 90 руб. за операцию;
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное снятие наличных в устройствах банков-партнеров;
- бесплатные выпуск и обслуживание карты;
- бесплатное СМС-информирование;
- начисление процентов на остаток
Особые ограничения
- карта для зачисления денежных средств из бюджетов всех уровней РФ;
- оформляется с пакетом услуг "Почетный клиент" пенсионерам, получающим зачисления из Пенсионного Фонда Москвы и Московской обл.;
- для клиентов получающих любые другие выплаты из бюджетов наличие Пакета услуг не обязательно;
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
01.02.2019 09:28
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Золотая Мир (для зачисления бюджетных средств)» в 49 городах России
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Справочная информация
ПАО «Московский кредитный банк»
- Адрес
- 107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1
- Сайт
- www.mkb.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 100-48-88 — единая справочная служба