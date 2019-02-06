Обслуживание карты Тип карты Visa Classic Технологические особенности бесконтактная оплата проезда (БОП)

технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) возможность привязки карт к Samsung Pay / Google Pay / Apple Pay/ Garmin Pay Cash Back от 2 до 5% 5% в категориях: кинотеатры, книжные магазины, места общественного питания, рестораны;

2% в прочих категориях; мак.сумма возврата - 200 руб. в месяц Выпуск и обслуживание 840 ₽ 70 руб. в месяц - плата за пакет услуг "Оптимальный" Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб.

0,5% - в банкоматах Газпромбанка Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб. Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

конвертация - по курсу банка;

скидки при оплате товаров или услуг партнеров - участников программы привилегий "Город скидок+ Требования к держателю карты Возраст от 12 до 17 лет Экспертиза Плюсы бесплатный выпуск карты;

бесконтактная системы оплаты проезда;

бесплатное СМС-информирование;

наличие Cash Back Минусы комиссия за снятие наличных в ПВН / банкоматах банка Особые ограничения карта предназначена для оплаты: школьного питания, проезда на общественно городском транспорте, услуг дополнительного образования, оплата товаров и услуг в торговых сетях, оборудованных POS-терминалами, совершение покупок и платежей в сети Интернет;

карта может служить пропуском в школу Дата актуализации 06.02.2019 12:50 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.