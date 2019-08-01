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системы Мир Премиальная

Дебетовая карта "Мир Premium Business" в Промсвязьбанке

Мир Премиальная «Premium Business» — Промсвязьбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 14 280 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Бонусы
  • для путешествий

при оплате товаров и услуг начисляются баллы (1 балл=1 рубль), которые можно использовать на покупку премиальных билетов и дополнительных услуг авиакомпании S7 Airlines, начисление баллов:

  • 1 балл за 100 руб., макс. 5 000 баллов в месяц
Выпуск и годовое обслуживание
14 280 ₽
  • 1 190 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
  • 1,5-10%, мин. 350 руб. в зависимости от суммы операций в месяц;
  • 5% дополнительно к основной комиссии при превышении дневного лимита на снятие (устанавливается в зависимости от срока регистрации бизнеса)
Снятие наличных в ПВН банка
  • 1,5-10%, мин. 350 руб. в зависимости от суммы операций в месяц;
  • 5% дополнительно к основной комиссии при превышении дневного лимита на снятие (устанавливается в зависимости от срока регистрации бизнеса)
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1,5-3%, мин. 350 руб. в зависимости от суммы операций в месяц;
  • 5% дополнительно к основной комиссии при превышении дневного лимита на снятие (устанавливается в зависимости от срока регистрации бизнеса)
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1,5-3%, мин. 350 руб. в зависимости от суммы операций в месяц
  • 5% дополнительно к основной комиссии при превышении дневного лимита на снятие (устанавливается в зависимости от срока регистрации бизнеса)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в день, до 7 млн руб. в месяц в устройствах банка, до 500 000 руб. в месяц в сторонних банкоматах
Дополнительная информация
  • СМС-информирование, программа страхования путешествующих и консьерж-сервис - бесплатно;
  • конвертация по курсу банка, комиссия -1,99%;
  • плата за возникновение несанкционированной задолженности - 60% годовых;
  • внесение средств через банкоматы банка - бесплатно, 0,5% - через сторонние банкоматы
Экспертиза
Плюсы
  • бонусная программа
Дата актуализации
01.08.2019 11:10
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мир Premium Business» в 133 городах России
1 468
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Справочная информация
ПАО «Промсвязьбанк»
Адрес
109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
ОГРН
1027739019142
Сайт
www.psbank.ru
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Телефоны
8 800 333-03-03 — для физических лиц, звонок по России бесплатный
8 800 333-25-50 — для юридических лиц, звонок по России бесплатный