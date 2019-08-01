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чип Бонусы для путешествий при оплате товаров и услуг начисляются баллы (1 балл=1 рубль), которые можно использовать на покупку премиальных билетов и дополнительных услуг авиакомпании S7 Airlines, начисление баллов: 1 балл за 100 руб., макс. 5 000 баллов в месяц Выпуск и годовое обслуживание 14 280 ₽ 1 190 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 1,5-10%, мин. 350 руб. в зависимости от суммы операций в месяц;

5% дополнительно к основной комиссии при превышении дневного лимита на снятие (устанавливается в зависимости от срока регистрации бизнеса) Снятие наличных в ПВН банка 1,5-10%, мин. 350 руб. в зависимости от суммы операций в месяц;

5% дополнительно к основной комиссии при превышении дневного лимита на снятие (устанавливается в зависимости от срока регистрации бизнеса) Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5-3%, мин. 350 руб. в зависимости от суммы операций в месяц;

5% дополнительно к основной комиссии при превышении дневного лимита на снятие (устанавливается в зависимости от срока регистрации бизнеса) Снятие наличных в ПВН других банков 1,5-3%, мин. 350 руб. в зависимости от суммы операций в месяц

5% дополнительно к основной комиссии при превышении дневного лимита на снятие (устанавливается в зависимости от срока регистрации бизнеса) Лимиты по операциям снятие наличных: до 500 000 руб. в день, до 7 млн руб. в месяц в устройствах банка, до 500 000 руб. в месяц в сторонних банкоматах Дополнительная информация СМС-информирование, программа страхования путешествующих и консьерж-сервис - бесплатно;

конвертация по курсу банка, комиссия -1,99%;

плата за возникновение несанкционированной задолженности - 60% годовых;

внесение средств через банкоматы банка - бесплатно, 0,5% - через сторонние банкоматы Экспертиза Плюсы бонусная программа Дата актуализации 01.08.2019 11:10 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.