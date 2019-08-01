Дебетовая карта "Мир Premium Business" в Промсвязьбанке
Мир Премиальная «Premium Business» — Промсвязьбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 14 280 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Бонусы
- для путешествий
при оплате товаров и услуг начисляются баллы (1 балл=1 рубль), которые можно использовать на покупку премиальных билетов и дополнительных услуг авиакомпании S7 Airlines, начисление баллов:
- 1 балл за 100 руб., макс. 5 000 баллов в месяц
Выпуск и годовое обслуживание
14 280 ₽
- 1 190 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
- 1,5-10%, мин. 350 руб. в зависимости от суммы операций в месяц;
- 5% дополнительно к основной комиссии при превышении дневного лимита на снятие (устанавливается в зависимости от срока регистрации бизнеса)
Снятие наличных в ПВН банка
- 1,5-10%, мин. 350 руб. в зависимости от суммы операций в месяц;
- 5% дополнительно к основной комиссии при превышении дневного лимита на снятие (устанавливается в зависимости от срока регистрации бизнеса)
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,5-3%, мин. 350 руб. в зависимости от суммы операций в месяц;
- 5% дополнительно к основной комиссии при превышении дневного лимита на снятие (устанавливается в зависимости от срока регистрации бизнеса)
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5-3%, мин. 350 руб. в зависимости от суммы операций в месяц
- 5% дополнительно к основной комиссии при превышении дневного лимита на снятие (устанавливается в зависимости от срока регистрации бизнеса)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в день, до 7 млн руб. в месяц в устройствах банка, до 500 000 руб. в месяц в сторонних банкоматах
Дополнительная информация
- СМС-информирование, программа страхования путешествующих и консьерж-сервис - бесплатно;
- конвертация по курсу банка, комиссия -1,99%;
- плата за возникновение несанкционированной задолженности - 60% годовых;
- внесение средств через банкоматы банка - бесплатно, 0,5% - через сторонние банкоматы
Экспертиза
Плюсы
- бонусная программа
Дата актуализации
01.08.2019 11:10
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мир Premium Business» в 133 городах России
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Справочная информация
ПАО «Промсвязьбанк»
- Адрес
- 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
- ОГРН
- 1027739019142
- Сайт
- www.psbank.ru
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