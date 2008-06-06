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Частный дом

Сургутнефтегазбанк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Частный дом» в 11 городах России
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Справочная информация
АО «Сургутнефтегазбанк»
Адрес
628400, Ханты-Мансийский АО — Югра, г. Сургут, ул. Кукуевицкого, д. 19
Сайт
www.sngb.ru
Отделения и банкоматы
в городе Сургут
Телефоны
(3462) 39-88-88

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