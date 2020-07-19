✅ На этой неделе ЦБ лишил лицензии Народный Банк Тувы. Это первый отзыв лицензии у банка с 31 января. Выплаты страховки вкладчикам начнутся не позднее 28 июля. Кроме того, Банк России аннулировал лицензии у банка «Кузнецкий Мост» и Проминвестбанка. Согласно представленным в ЦБ отчетным данным, кредитные организации располагают достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов. Проминвестбанк не является участником системы страхования вкладов, выплаты страховки вкладчикам банка «Кузнецкий Мост» начнутся не позднее 31 июля. Между тем вкладчики более десяти ликвидируемых банков смогут получить страховое возмещение онлайн.

✅ Агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг России на уровне «ВВВ-» со «стабильным» прогнозом. Решение S&P подтверждает, что проводимая властями РФ политика обеспечивает макроэкономическую стабильность в условиях волатильной внешней конъюнктуры, заявил министр финансов Антон Силуанов.



✅ Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физлиц в рублях по итогам первой декады июля снизилась до 4,63% с 4,8% за третью декаду июня. Текущий уровень ставки — минимальный за всю историю наблюдений ЦБ. При этом Банк России видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

✅ Глава ЦБ опровергла возможность деноминации, а председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала разговоры об этом абсолютной провокацией. Ранее руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев в интервью «Ведомостям» заявил, что в России нужно провести деноминацию рубля в 100 раз.



✅ Впервые в истории у России есть шанс кардинально решить жилищный вопрос граждан, заявил президент Владимир Путин. Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что ключевым вопросом станет продление мер поддержки по ипотеке. Уже в этом году средняя ставка может опуститься ниже 8% годовых. Минстрой ставит задачу по снижению себестоимости строительства, чтобы сделать жилье доступнее, сообщил глава министерства Владимир Якушев. Между тем замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что продление программы льготной ипотеки под 6,5% грозит бюджету финансовой пирамидой. При этом Счетная палата полагает, что в России может увеличиться число обманутых дольщиков.

✅ Чистая прибыль банковского сектора РФ в июне выросла до 70 млрд рублей, что в 140 раз выше результата за май (0,5 млрд рублей), сообщил ЦБ. Также на этой неделе стало известно, что Сбербанк приобрел 80% в «Союзмультфильме» и предложил клиентам оформлять кредиты на кассах магазинов. Совкомбанк завершил сделку по покупке проекта «Совесть» и интегрировал его в систему рассрочек «Халва». Промсвязьбанк допускает покупку других кредитных организаций, если это будет способствовать достижению стратегических ориентиров банка. А «Открытие» планирует снова докапитализировать Росгосстрах Банк.

✅Минфин не рассматривает принудительное использование накоплений граждан для финансирования дефицита бюджета и не видит рисков потери долговой устойчивости России. ЦБ, в свою очередь, не видит рисков возникновения пирамиды в связи с увеличением Минфином объемов заимствований через выпуск ОФЗ.

✅ Банки могут столкнуться с нехваткой капитала и необходимостью в докапитализации после отмены регуляторных послаблений, связанных с пандемией, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Главными рисками на финансовом рынке РФ он назвал низкую стабильность, доминирование крупных государственных институтов и узкий круг финансовых инструментов. Меду тем глава ЦБ заверила, что рисков возникновения недостатка капитала в банковской системе нет.

✅ Глава государства потребовал продолжить «обеление» и повышение прозрачности экономики страны, призвал активнее действовать в процессе цифровизации экономики и поручил полностью восстановить рынок труда в 2021 году. По словам Путина, глубина вызванного пандемией кризиса в России оказалась очень серьезной, а точечные решения по поддержке экономики и россиян были правильными. Главной задачей президент назвал поддержку занятости населения и стабильность доходов граждан России. Доля населения, проживающего в условиях крайней нищеты, в РФ по международным стандартам составляет менее 1%, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

✅ Большинство россиян (63%) поддерживают инициативу о повышении ставки НДФЛ с 13% до 15% для граждан с доходами больше 5 млн рублей в год. При этом в Кремле видят в росте НДФЛ для богатых более важный смысл, чем экономический. Между тем более 80 миллионеров из США, Великобритании, Германии и других стран опубликовали письмо, в котором призвали свои правительства ввести бессрочный повышенный налог на их состояния и состояния других магнатов в целях борьбы с экономическими последствиями пандемии коронавируса.

✅ Россиянам дадут возможность вернуть расходы, связанные с «удаленкой», например траты на электричество. Минтруд в целом поддержал депутатский проект поправок к Трудовому кодексу о дистанционном режиме работы. В целом переход на «удаленку» негативно сказался на работе примерно трети компаний — так считают 25% руководителей и 35% сотрудников. Минэкономразвития между тем назвало 50 самых востребованных профессий, а Росстат — лидирующие по оттоку работающего населения регионы.

✅ В ЦБ предупредили о новой схеме финансового мошенничества через рекламу, а эксперты «Лаборатории Касперского» выявили всплеск мошеннических сайтов с предложением соцвыплат. Мошенники также обзванивают людей под видом банковских сотрудников и предлагают кредитные и дебетовые карты «на выгодных условиях» с целью выведать персональные данные. Кроме того, злоумышленники научились использовать сервисы Сбербанка для отправки СМС с номера 900. Каждый четвертый держатель банковских карт в России (27% респондентов) находится в группе риска и может стать жертвой мошенников, свидетельствуют данные НАФИ.