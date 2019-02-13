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Стройлесбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Кредитная

MasterCard Standard — Стройлесбанк
Основные характеристики
  • ставка 24% годовых
  • кредитный лимит до 200 000  ₽
  • льготный период до 50 дней
  • годовое обслуживание 0 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • чип
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

3%, мин. 390 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

3%, мин. 390 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 4%, мин. 390 руб.
  • 3%, мин. 390 руб. в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 4%, мин. 390 руб.
  • 3%, мин. 390 руб. в ПВН банков-партнеров
Лимиты по операциям
выдача наличных - до 150 000 руб. в день
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
  • штраф за нарушение сроков уплаты платежей - 20% годовых  на сумму просроченной задолженности;
  • плата за возникновение несанкционированной задолженности по счету - 182,5% годовых;
  • предоставление информации о доступном платежном лимите в банкоматах сторонних банков - 15 руб.
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 50 000 до 200 000 ₽
Льготный период
до 50 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
24%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
для мужчин: от 20 до 60 лет
для женщин: от 20 до 55 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
Регистрация
в регионе получения карты:
  • постоянная
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • бесплатный выпуск и обслуживание;
  • бесплатное СМС-информирование;
  • невысокая процентная ставка;
  • льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;
  • возможность подтверждения дохода справкой по форме банка в комбинации со справкой по форме 2-НДФЛ
Минусы
  • наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах/кассах банка;
  • крупная комиссия за снятие денежных средств в банкоматах/кассах сторонних банков;
  • требуется постоянная регистрация в регионе оформления кредитной карты
Особые ограничения
  • трудовой стаж не менее 3 месяцев на последнем рабочем месте при наличии прописки в г.Тюмень, Тюменский район и не менее 6 месяцев при наличии прописки в Тюменской области
Дата актуализации
13.02.2019 13:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная» в 1 городе России
2 782
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Стройлесбанк»
Адрес
625000, г. Тюмень, ул. Республики, д. 65
Отделения и банкоматы
в вашем городе Тюмень
Отделения 1
Банкоматы 4
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Телефоны
(3452) 56-60-26