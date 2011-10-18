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Кредитные карты Проинвестбанк

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3 кредитные карты

MasterCard Gold — Проинвестбанк
Универсальная Gold
Mastercard Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 18% до 1 000 000 до 51 дня требуется
см. условия
Mastercard Cirrus/Maestro — Проинвестбанк
Универсальная Maestro
Mastercard Maestro
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 18% до 250 000 до 51 дня требуется
см. условия
MasterCard Standard Unembossed — Проинвестбанк
Универсальная Unembossed
Mastercard Unembossed
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 18% до 250 000 до 51 дня требуется
см. условия
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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