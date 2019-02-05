Обслуживание карты Тип карты

Mastercard Mass Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) возможна привязка карты к Google Pay Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 700 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 3,9% Снятие наличных в ПВН банка 3,9% Снятие наличных в банкоматах других банков 4,9%, мин. 5 долл. (эквивалент) Снятие наличных в ПВН других банков 4,9%, мин. 5 долл. (эквивалент) Лимиты по операциям на снятие наличных в день - 1 500 долл. (эквивалент) Дополнительная информация бесплатное СМС-информирование;

запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 10 руб.;

неустойка за просрочку возврата кредита и (или) уплаты процентов - 36,5% годовых;

штраф за неразрешенный овердрафт - 46% годовых;

конвертация - по курсу платежной системы Условия кредитования Размер кредитного лимита от 30 000 до 300 000 ₽ Льготный период до 56 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 21,5% Погашение кредита

5% от суммы основного долга + начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 23 до 63 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ доход должен составлять не менее 20 000 рублей Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев общий стаж не менее 1 года Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы бесплатное СМС-информирование;

невысокая процентная ставка Минусы комиссия за снятие собственных средств в банкоматах/кассах банка;

крупная комиссия за снятие кредитных средств;

льготный период не распространяется на операции по снятию наличных;

подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ Особые ограничения требуется постоянная регистрация в г. Южно-Сахалинск, Долинск, Корсаков Дата актуализации 05.02.2019 14:13

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.