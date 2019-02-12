Новикомбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка
Мир Классическаясистемы Мир Классическая
Мир Классическая — Новикомбанкеще 1 карта
Основные характеристики
- ставка 20% годовых
- кредитный лимит от 15 000 ₽
- льготный период до 56 дней
- годовое обслуживание 0 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
со 2-го года: 450 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
2%, мин. 200 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
2%, мин. 200 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
4%, мин. 200 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
4%, мин. 200 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 10 000 руб. в день и в месяц, покупки: до 10 000 руб. в день, до 50 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- плата за неразрешенный овердрафт - 54,75% годовых;
- плата за пропуск платежа - 36,5% годовых;
- конвертация - по курсу банка;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
- СМС-информирование - 45 руб. в месяц
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 15 000 ₽
макс. размер кредитного лимита - 3 ежемесячных оклада
Срок кредита
до 12 месяцев
Льготный период
до 56 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
20%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 21 до 60 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
- временная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;
- невысокая комиссия за снятие кредитных средств в устройствах банка
Минусы
- доступна небольшая сумма для получения наличных в день и в месяц
Особые ограничения
- кредитный лимит не более трех окладов
Дата актуализации
12.02.2019 12:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Мир Классическая» в 10 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Новикомбанк»
- Адрес
- 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1
- Сайт
- www.novikom.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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