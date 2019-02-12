Обслуживание карты Тип карты

Мир Премиальная Технологические особенности технология 3D Secure

чип Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 0 ₽ со 2-го года: 2 000 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 2%, мин. 200 руб. Снятие наличных в ПВН банка 2%, мин. 200 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 4%, мин. 200 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 4%, мин. 200 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 50 000 руб. в день, до 100 000 руб. в месяц, покупки: до 100 000 руб. в день, до 100 000 руб. в месяц Дополнительная информация плата за неразрешенный овердрафт - 54,75% годовых;

плата за пропуск платежа - 36,5% годовых;

конвертация - по курсу банка;

запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;

СМС-информирование - 45 руб. в месяц (эквивалент) Условия кредитования Размер кредитного лимита макс. размер кредитного лимита - 3 ежемесячных оклада от 500 000 ₽ Срок кредита до 12 месяцев Льготный период до 56 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг

операции снятия наличных Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 20% Погашение кредита

5% от суммы основного долга + начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 21 до 60 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная

временная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев общий стаж не менее 1 года Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы льготный период распространяется на все операции по карте, включая снятие наличных;

невысокая комиссия за снятие кредитных средств в устройствах банка Минусы небольшая сумма для получения наличных в день Особые ограничения кредитный лимит не более трех окладов Дата актуализации 12.02.2019 12:01

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.