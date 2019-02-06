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РНКБ, кредитная карта Все кредитные карты банка

Кредитная

системы Мир
Мир — Российский Национальный Коммерческий Банк
Основные характеристики
  • ставка 27% годовых
  • кредитный лимит до 300 000  ₽
  • льготный период до 55 дней
  • годовое обслуживание 0 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Бонусы
  • Заправки
  • Супермаркеты
  • Для путешествий
  • Другое

программа лояльности Ваш бонус: начисление бонусных баллов до 10% от суммы покупки по карте при оплате картой РНКБ товаров и услуг у партнеров программы лояльности, указанных на сайте вашбонус.рф (в категориях "АЗС", "Аптеки", Все для дома", "Досуг и развлечение", "Канцтовары", Кожгалантерея", "Косметика, парфюмерия", "Красота и здоровье", "Одежда, обувь", "Отели", "Продукты", "Ресторан", "Спортивные товары", "Сувениры, подарки", "Текстиль", "Товары для детей", "Транспорт", "Электроника", "Ювелирные изделия"); бонусы в дальнейшем можно потратить (1 бонус = 1 руб.) в магазинах - партнерах программы

Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

4%, мин. 100 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

4%, мин. 100 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

4%, мин. 100 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

4%, мин. 100 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах и ПВН: 100 000 руб. в день, 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • неустойка при возникновении просроченной задолженности - 20% годовых;
  • постоянная регистрация по месту жительства на территории РФ, фактическое место проживания на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя;
  • штраф за просрочку минимального платежа - не взимается;
  • проценты на неразрешенный овердрафт - 50% в год
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 5 000 до 300 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
27%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 21 до 67 лет
Подтверждение дохода
  • не требуется

паспорт гражданина Российской Федерации и страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); минимальный размер дохода - 6 000 руб.

Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • наличие бонусной программы;
  • льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;
  • отсутствие платы за выпуск и годовое обслуживание
Минусы
  • крупная комиссия за снятие кредитных средств;
  • наличие крупной комиссии за снятие собственных средств в банкоматах / кассах банка
Особые ограничения
  • карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" (партнерами программы лояльности являются только розничные предприятия Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и Республики Крым);
  • заемщик должен постоянно проживать на территории Республики Крым и г.Севастополь
Дата актуализации
06.02.2019 16:45
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная» в 47 городах России
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Справочная информация
ПАО «Российский Национальный Коммерческий Банк»
Адрес
295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, д. 34
Сайт
www.rncb.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Симферополь
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Телефоны
8 800 234-27-27