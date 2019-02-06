Кредитнаясистемы Мир
- ставка 27% годовых
- кредитный лимит до 300 000 ₽
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание 0 ₽
- бонусная программа
- технология 3D Secure
- чип
- Заправки
- Супермаркеты
- Для путешествий
- Другое
программа лояльности Ваш бонус: начисление бонусных баллов до 10% от суммы покупки по карте при оплате картой РНКБ товаров и услуг у партнеров программы лояльности, указанных на сайте вашбонус.рф (в категориях "АЗС", "Аптеки", Все для дома", "Досуг и развлечение", "Канцтовары", Кожгалантерея", "Косметика, парфюмерия", "Красота и здоровье", "Одежда, обувь", "Отели", "Продукты", "Ресторан", "Спортивные товары", "Сувениры, подарки", "Текстиль", "Товары для детей", "Транспорт", "Электроника", "Ювелирные изделия"); бонусы в дальнейшем можно потратить (1 бонус = 1 руб.) в магазинах - партнерах программы
4%, мин. 100 руб.
4%, мин. 100 руб.
4%, мин. 100 руб.
4%, мин. 100 руб.
- СМС-информирование - бесплатно;
- неустойка при возникновении просроченной задолженности - 20% годовых;
- постоянная регистрация по месту жительства на территории РФ, фактическое место проживания на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя;
- штраф за просрочку минимального платежа - не взимается;
- проценты на неразрешенный овердрафт - 50% в год
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
5% от суммы основного долга
- не требуется
паспорт гражданина Российской Федерации и страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); минимальный размер дохода - 6 000 руб.
- не требуется
- постоянная
- бесплатное СМС-информирование;
- наличие бонусной программы;
- льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;
- отсутствие платы за выпуск и годовое обслуживание
- крупная комиссия за снятие кредитных средств;
- наличие крупной комиссии за снятие собственных средств в банкоматах / кассах банка
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" (партнерами программы лояльности являются только розничные предприятия Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и Республики Крым);
- заемщик должен постоянно проживать на территории Республики Крым и г.Севастополь
- Адрес
- 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, д. 34
- Сайт
- www.rncb.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Симферополь
- Телефоны
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8 800 234-27-27