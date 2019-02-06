программа лояльности Ваш бонус: начисление бонусных баллов до 10% от суммы покупки по карте при оплате картой РНКБ товаров и услуг у партнеров программы лояльности, указанных на сайте вашбонус.рф (в категориях "АЗС", "Аптеки", Все для дома", "Досуг и развлечение", "Канцтовары", Кожгалантерея", "Косметика, парфюмерия", "Красота и здоровье", "Одежда, обувь", "Отели", "Продукты", "Ресторан", "Спортивные товары", "Сувениры, подарки", "Текстиль", "Товары для детей", "Транспорт", "Электроника", "Ювелирные изделия"); бонусы в дальнейшем можно потратить (1 бонус = 1 руб.) в магазинах - партнерах программы