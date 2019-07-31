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Сибсоцбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Мир

системы Мир
Мир «Мир» — Сибсоцбанк
Основные характеристики
  • ставка 23% годовых
  • кредитный лимит до 50 000  ₽
  • льготный период до 51 дня
  • годовое обслуживание 0 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • чип
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

не предусмотрено

Снятие наличных в ПВН банка

3%, мин. 300 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

4%, мин. 300 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

4%, мин. 300 руб.

Дополнительная информация
  • смс-информирование - 60 руб. в месяц;
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 20 руб.
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 20 000 до 50 000 ₽
Срок кредита
до 24 месяцев
Льготный период
до 51 день
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
23%
Требования и документы
Возраст
от 20 до 65 лет
Подтверждение дохода
  • не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
  • постоянная
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • бесплатный выпуск и обслуживание карты
Минусы
  • отсутствие собственных банкоматов;
  • не большая сумма кредитного лимита
Дата актуализации
31.07.2019 11:56

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

При использовании кредитной карты «Мир» с лимитом 20 000 руб. беспроцентный период составит до 51 дня , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 1 047 руб., процентная ставка от 23% годовых , переплата за период — 5 128 руб. , годовое обслуживание: 0 руб.

Кредитная карта «Мир» в 9 городах России
19
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Справочная информация
«СИБСОЦБАНК» ООО
Адрес
656049, Алтайский край, г. Барнаул, просп. Ленина, д. 61а
ОГРН
1022200525819
Отделения и банкоматы
в вашем городе Барнаул
Отделения 5
Банкоматы 0
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Телефоны
(3852) 37-02-01