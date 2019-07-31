Мирсистемы Мир
- ставка 23% годовых
- кредитный лимит до 50 000 ₽
- льготный период до 51 дня
- годовое обслуживание 0 ₽
- чип
не предусмотрено
3%, мин. 300 руб.
4%, мин. 300 руб.
4%, мин. 300 руб.
- смс-информирование - 60 руб. в месяц;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 20 руб.
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
- не требуется
- постоянная
- постоянная
- бесплатный выпуск и обслуживание карты
- отсутствие собственных банкоматов;
- не большая сумма кредитного лимита
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
При использовании кредитной карты «Мир» с лимитом 20 000 руб. беспроцентный период составит до 51 дня , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 1 047 руб., процентная ставка от 23% годовых , переплата за период — 5 128 руб. , годовое обслуживание: 0 руб.
- Адрес
- 656049, Алтайский край, г. Барнаул, просп. Ленина, д. 61а
- ОГРН
- 1022200525819
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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(3852) 37-02-01