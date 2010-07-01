Аверс, кредитная карта Все кредитные карты банка

Кредитная карта Стандарт золотая

Mastercard Gold — Аверс
еще 1 карта
Основные характеристики
  • ставка 32% годовых
  • кредитный лимит до 100 000  ₽
  • льготный период до 50 дней
  • годовое обслуживание 0 ₽
  • бонусная программа
  • Mastercard Gold — Аверс
  • Visa Gold — Аверс
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Условия кредитования Требования и документы Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
на выбор
  • Visa Gold
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • чип
Бонусы
  • Другое

программа Кэшбэк: начисление баллов за покупки у партнеров программы (aversbank.cashbackforce.ru), которыми в дальнейшем можно воспользоваться для оплаты товаров и услуг магазинов-партнеров по курсу 1 балл = 1 руб. или полученные денежные средства можно вывести обратно на свою банковскую карту или на текущий счет:

  • до 30% от суммы чека в зависимости от парнера
Использование собственных средств возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

3% (0% - за счет собственных средств)
Снятие наличных в ПВН банка

4% (0% - за счет собственных средств)
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 4%, мин. 350 руб.
  • 3% - в банкоматах банков-партнеров
  • 0% - за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 4%, мин. 350 руб.
  • 4% - в ПВН банков-партнеров
  • 1% мин. 200 руб. - за счет собственных средств
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб.;
  • конвертация - по курсу банка;
  • неустойка на просроченную задолженность - 20% годовых;
  • скидка 5% на покупку любого вида топлива на АЗС ТАИФ-НК, Татнефтепродукт и Автодорстрой до 9 декабря 2019 года
Дата актуализации 30.10.2019 12:07
Размер кредитного лимита до 100 000 ₽
Льготный период до 50 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода 0%
Проценты за кредит 32%
Погашение кредита минимальный ежемесячный платеж:
10% от суммы основного долга
+начисленные проценты
Дата актуализации 30.10.2019 12:07
Возраст
от 22 до 60 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Дата актуализации 30.10.2019 12:07
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • наличие cash back;
  • отсутствие платы за выпуск и годовое обслуживание;
  • льготный период на покупки и снятие наличных
Особые ограничения
  • стаж на последнем месте работы от 6 мес., если общий стаж работы не менее 3 лет
Дата актуализации 30.10.2019 12:07

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

При использовании кредитной карты «Стандарт» с лимитом 100 000 руб. беспроцентный период составит до 50 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 9 847 руб., процентная ставка от 32% годовых , переплата за период — 18 164 руб. , годовое обслуживание: 0 руб.

Расчет платежа является приблизительным и осуществляется по методике Банки.ру

Кредитная карта «Стандарт золотая» в 3 городах России
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Справочная информация
ООО «Банк «Аверс»
Адрес
420111, г. Казань, ул. М. Джалиля, д. 3
ОГРН
1021600000993
Сайт
www.aversbank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Казань
Отделения 9
Банкоматы 35
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Телефоны
8 800 700-43-21 — единая справочная служба

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