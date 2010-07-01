Кредитная карта Стандарт золотая
- ставка 32% годовых
- кредитный лимит до 100 000 ₽
- льготный период до 50 дней
- годовое обслуживание 0 ₽
- бонусная программа
|
Тип карты
на выбор
|
|Технологические особенности
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|Бонусы
|
программа Кэшбэк: начисление баллов за покупки у партнеров программы (aversbank.cashbackforce.ru), которыми в дальнейшем можно воспользоваться для оплаты товаров и услуг магазинов-партнеров по курсу 1 балл = 1 руб. или полученные денежные средства можно вывести обратно на свою банковскую карту или на текущий счет:
|Использование собственных средств
|возможно
|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 ₽
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
3% (0% - за счет собственных средств)
|Снятие наличных в ПВН банка
|
4% (0% - за счет собственных средств)
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|30.10.2019 12:07
|Размер кредитного лимита
|до 100 000 ₽
|Льготный период
|
до 50 дней
действует на:
|Проценты в течение льготного периода
|0%
|Проценты за кредит
|32%
|Погашение кредита
|
минимальный ежемесячный платеж:
10% от суммы основного долга
+начисленные проценты
|Дата актуализации
|30.10.2019 12:07
|Возраст
|
от 22 до 60 лет
|Подтверждение дохода
|
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Стаж работы
|
на последнем месте не менее 6 месяцев
общий стаж не менее 1 года
|Дата актуализации
|30.10.2019 12:07
|Плюсы
|
|Особые ограничения
|
|Дата актуализации
|30.10.2019 12:07
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
При использовании кредитной карты «Стандарт» с лимитом 100 000 руб. беспроцентный период составит до 50 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 9 847 руб., процентная ставка от 32% годовых , переплата за период — 18 164 руб. , годовое обслуживание: 0 руб.
Расчет платежа является приблизительным и осуществляется по методике Банки.ру
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- Адрес
- 420111, г. Казань, ул. М. Джалиля, д. 3
- ОГРН
- 1021600000993
- Сайт
- www.aversbank.ru
- Отделения и банкоматы
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в городе Казань
- Телефоны
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8 800 700-43-21 — единая справочная служба