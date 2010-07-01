В последние годы среди россиян растет спрос на заемные услуги. Некоторые специалисты объясняют такую популярность снижением доходов населения. По этой причине сейчас многие предпочитают приобрести определенный товар, а затем оплачивать его покупку небольшими платежами в течение установленного срока. Поэтому на сегодняшний день кредитная карта Стандарт золотая — один из наиболее востребованных финансовых инструментов в России. Подать заявку на предоставление средств вправе любой гражданин РФ, соответствующий следующим требованиям:

1. постоянный источник дохода;

2. положительная история погашений;

3. минимальное возрастное ограничение — 18 лет.

Сам процесс оформления достаточно простой и не отнимет у вас много времени. Вам нужно лишь составить заявление в офисе организации или на официальном сайте. Второй способ гораздо удобнее первого — не нужно выходить из дома или с работы и стоять в длинных очередях. К тому же заявки рассматривают намного быстрее, так как сотрудники не тратят время на обработку запроса. При этом большинство банков предлагает доставку «пластика» курьером за отдельную плату.

Грамотный подход к выбору

До начала процедуры оформления вам предстоит изучить все условия по получению заемной линии. Сначала нужно рассмотреть основные параметры — процентную ставку, обслуживание и продолжительность. Если вы уже пользуетесь услугами данной организации, уточните, какие скидки и привилегии она предоставляет своим постоянным клиентам — возможно, так вы снизите окончательную стоимость. Следующий важный аспект, на который необходимо обратить внимание — грейс-период.

Он предназначен для тех потребителей, которые планируют вернуть деньги в максимально сжатые сроки. Банк устанавливает определенную дату, до которой вы имеете возможность погасить задолженность бесплатно. Однако в случае опоздания даже на один день на ваши обязательства будут начислены проценты. Также владельцы «пластика» имеют и другие привилегии — cash back, возможность принять участие в бонусных программах и совершать покупки у компаний-партнеров по низким ценам.

Таким образом, оформление заемной линии на «пластик» — быстрое и выгодное решение денежных проблем. При этом такой способ достаточно надежен — при краже или потере достаточно сообщить об этом оператору, и он заблокирует доступ к вашему счету.

Поиск предложений на дому

На Banki.ru вы найдете достоверные сведения о банковских продуктах. Здесь вы сможете сравнить все услуги по основным параметрам и сделать расчеты окончательной стоимости с помощью онлайн-калькулятора. Мы каждый день проверяем и обновляем наш портал с целью предоставить посетителям актуальную информацию. Banki.ru — крупнейший финансовый сайт Рунета с 2005 года.