1 кредитная карта

Стандарт Visa Classic , Visa Gold , Visa Platinum , Mastercard Standard , Mastercard Gold , Mastercard Platinum Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода российский рубль 30% до 100 000 до 50 дней требуется

см. условия

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.