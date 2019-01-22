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Лукойл-Уралсиб

Visa Classic «ЛУКОЙЛ-УРАЛСИБ» — Банк Уралсиб
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 699 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Unembossed Non-Personalized
  • Visa Classic
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
  • моментальная выдача карты осуществляется на АЗС "Лукойл"
  • Apple Pay
Бонусы
  • заправки

бонусная программа Лукойл: при оплате покупок и услуг картой держателю начисляются бонусные баллы, которые впоследствии могут быть потрачены на оплату топлива или товаров на АЗС "Лукойл" из расчета 1 бонусный балл = 1 руб. скидки; начисление баллов:

  • 1 балл за каждые 50 руб. на АЗС "Лукойл";
  • 1 балл за каждые 75 руб. / 1,3 долл. / 1,2 евро в иных торговых точках
Выпуск и обслуживание
699 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0,7%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% при снятии от 3 000 руб. за операцию;
  • 49 руб. при сумме операции до 3 000 руб. (включительно);
  • 1%, мин. 110 руб. за снятие за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0% при снятии от 3 000 руб. за операцию;
  • 49 руб. при сумме операции до 3 000 руб. (включительно);
  • 1%, мин. 110 руб. за снятие за пределами РФ
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. (до 50 000 руб. по карте Non-Personalised) в день; до 300 000 руб. (до 100 000 руб. по карте Non-Personalised) в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 59 руб. / 1,6 долл. / 1,6 евро ежемесячно, начиная с 3-го месяца;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. / 1 долл. / 1 евро за операцию;
  • конвертация - по курсу банка;
  • плата за неразрешенный овердрафт - двойная ключевая ставка ЦБ по счету в рублях, 30% годовых по валютным счетам
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное снятие от 3 000 руб. в любых банкоматах на территории РФ;
  • бонусная программа
Минусы
  • наличие комиссии за снятие средств в ПВН банка
Особые ограничения
  • не предоставляется в филиале банка г. Новосибирск
Дата актуализации
22.01.2019 18:09
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Лукойл-Уралсиб» в 151 городе России
49 056
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Справочная информация
ПАО «Банк Уралсиб»
Адрес
119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
Сайт
www.uralsib.ru
Отделения и банкоматы
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Отделения 32
Банкоматы 73
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Телефоны
8 800 250-57-57 — единая справочная служба