Обслуживание карты

Тип карты

на выбор Visa Unembossed Non-Personalized

Visa Classic

Технологические особенности моментальная выдача карты

технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) моментальная выдача карты осуществляется на АЗС "Лукойл"

Apple Pay

Бонусы заправки бонусная программа Лукойл: при оплате покупок и услуг картой держателю начисляются бонусные баллы, которые впоследствии могут быть потрачены на оплату топлива или товаров на АЗС "Лукойл" из расчета 1 бонусный балл = 1 руб. скидки; начисление баллов: 1 балл за каждые 50 руб. на АЗС "Лукойл";

1 балл за каждые 75 руб. / 1,3 долл. / 1,2 евро в иных торговых точках

Выпуск и обслуживание 699 ₽

Выпуск и обслуживание 14 $

Выпуск и обслуживание 14 €

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0,7%

Снятие наличных в банкоматах других банков 0% при снятии от 3 000 руб. за операцию;

49 руб. при сумме операции до 3 000 руб. (включительно);

1%, мин. 110 руб. за снятие за пределами РФ

Снятие наличных в ПВН других банков 0% при снятии от 3 000 руб. за операцию;

49 руб. при сумме операции до 3 000 руб. (включительно);

1%, мин. 110 руб. за снятие за пределами РФ

Лимиты по операциям снятие наличных: до 200 000 руб. (до 50 000 руб. по карте Non-Personalised) в день; до 300 000 руб. (до 100 000 руб. по карте Non-Personalised) в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0,7%

Снятие наличных в банкоматах других банков 0% при снятии от 60 долл. за операцию;

1 долл. при сумме операции до 60 долл. (включительно);

1%, мин. 3 долл. за снятие за пределами РФ

Снятие наличных в ПВН других банков 0% при снятии от 60 долл. за операцию;

1 долл. при сумме операции до 60 долл. (включительно);

1%, мин. 3 долл. за снятие за пределами РФ

Лимиты по операциям снятие наличных: до 200 000 руб. (до 50 000 руб. по карте Non-Personalised) в день; до 300 000 руб. (до 100 000 руб. по карте Non-Personalised) в месяц (в эквиваленте)

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0,7%

Снятие наличных в банкоматах других банков 0% при снятии от 60 евро за операцию;

1 евро при сумме операции до 60 евро (включительно);

1%, мин. 3 евро за снятие за пределами РФ

Снятие наличных в ПВН других банков 0% при снятии от 60 евро за операцию;

1 евро при сумме операции до 60 евро (включительно);

1%, мин. 3 евро за снятие за пределами РФ

Лимиты по операциям снятие наличных: до 200 000 руб. (до 50 000 руб. по карте Non-Personalised) в день; до 300 000 руб. (до 100 000 руб. по карте Non-Personalised) в месяц (в эквиваленте)