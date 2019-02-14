Максимум
Венец,
Венец вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,60%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
568 ₽
Ставка
7,6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|от 31 до 90 дней
|от 91 до 180 дней
|от 181 дня до 1 года
|от 1 года до 545 дней
|от 546 до 732 дней
|от 733 до 1095 дней
|от 5 000 ₽
|5,3
|5,9
|6,5
|7,5
|7,6
|7,6
|от 50 000 ₽
|5,3
|5,9
|6,5
|7,5
|7,6
|7,6
|от 100 000 ₽
|5,3
|5,9
|6,5
|7,5
|7,6
|7,6
|от 300 000 ₽
|5,5
|6,1
|6,7
|7,6
|7,6
|7,6
|от 700 000 ₽
|5,5
|6,1
|6,7
|7,6
|7,6
|7,6
|от 1 000 000 ₽ до 10 000 000 ₽
|5,5
|6,1
|6,7
|7,6
|7,6
|7,6
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- до 270 дней - 0,01% годовых;
- от 271 до 370 дней - 1% годовых;
- от 371 до 710 дней - 3% годовых;
- от 711 до 1 094 дней - 5% годовых
- Увеличение ставки
-
возможно
при пролонгации
- 0,5 п.п. по вкладу сроком свыше 365 дней
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 16:38
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимум» в 7 городах России
7 778
Справочная информация
АО «Банк «Венец»
- Адрес
- 432071, г. Ульяновск, ул. Марата, д. 19
- ОГРН
- 1027300000166
- Сайт
- www.venets-bank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Ульяновск
- Телефоны
-
(8422) 32-62-84
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