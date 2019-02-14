Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 270 дней - 0,01% годовых;

от 271 до 370 дней - 1% годовых;

от 371 до 710 дней - 3% годовых;

от 711 до 1 094 дней - 5% годовых Увеличение ставки возможно при пролонгации 0,5 п.п. по вкладу сроком свыше 365 дней Автопролонгация возможна Дата актуализации 11.02.2019 16:38

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.