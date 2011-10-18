Валюта вклада

Банки.ру

Вклады открываются как в российских рублях, так и в валюте. Самые распространенные депозиты в иностранной валюте – в долларах и евро. В ряде банков можно встретить предложения и по другим валютам мира: открывают вклады в английских фунтах, японских иенах, китайских юанях, канадских и австралийских долларах, израильских шекелях, швейцарских франках, шведских кронах. Как правило, вклады в нетрадиционных валютах удобны людям, которые планируют поездку и траты в стране - эмитенте соответствующей валюты.

Рублевые вклады по-прежнему остаются наиболее привлекательными для населения, доля вкладов в иностранной валюте в общем объеме привлеченных банками депозитов населения составляет примерно 20,3%. Как правило, спрос населения на валютные вклады начинает расти при нестабильности курса рубля.