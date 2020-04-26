• Мы уже успели немного отвыкнуть от черных понедельников, но уходящая неделя снова началась с обвала на нефтяном рынке. Вечером в понедельник стоимость барреля WTI сначала обнулилась, а затем и вовсе ушла в минус впервые в истории. Отрицательной стала и цена российской Urals. По итогам торгов котировки майских фьючерсов на WTI понизились на 55,9 доллара до минус 37,63 доллара за баррель. При этом стоимость июньских контрактов на Brent уменьшилась всего на 2,57 доллара до 25,57 доллара за баррель. Майские фьючерсы получили самый тяжелый удар, поскольку относятся к поставкам в период застопорившейся из-за коронавируса работы экономики. В связи с отсутствием желающих принять поставку, продавцам, по сути, пришлось доплачивать покупателям за принятие объемов физической нефти, отмечают эксперты. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал падение цен на майские фьючерсы спекулятивным моментом. Впрочем, затем дешеветь стали июньские фьючерсы. Цена барреля Brent во вторник упала ниже 19 долларов впервые с 2002 года, а утром в среду опускалась ниже 16 долларов за баррель впервые с 1999-го. На фоне обвала на нефтяном рынке 21 апреля биржевой курс доллара превысил 77 рублей, евро — 84 рубля. Однако уже по итогам торгов среды мировые цены на нефть повысились, а вслед за ними продемонстрировал укрепление и рубль.

• На фоне падения нефтяных цен аналитики спрогнозировали доллар по 90 рублей. Зато в 2021 году можно ожидать укрепления российской валюты — так, во всяком случае, считает глава ВТБ Андрей Костин. В целом же макроэкономические перспективы становятся все более мрачными. По оценке Fitch, мировой ВВП сократится в 2020 году на 3,9% — это самый значительный спад после войны, а также вдвое более глубокий, чем агентство прогнозировало ранее в апреле. России аналитики предрекают экономический спад на 3,3%, хотя прогноз от начала месяца предусматривал сокращение экономики лишь на 1,4%. Базовый сценарий прогноза Банка России предусматривает снижение ВВП на 4—6% в 2020 году. Глава банка «Открытие» Михаил Задорнов полагает, что по итогам года падение российской экономики может составить 5—6% или больше. Базовый сценарий обновленного макропрогноза Аналитического кредитного рейтингового агентства предполагает снижение ВВП на 4—4,5% в 2020-м, пессимистичный — на 7,5%. Глава Сбербанка Герман Греф допускает, что кризис будет длительным. По его словам, если кризис продлится больше года, то российскому бизнесу придется существенно поменять свои бизнес-модели и научиться «жить под водой». Между тем эксперты полагают, что российская экономика может претерпеть структурные изменения, если летом эпидемия коронавируса в стране продолжится. В этом случае для ее восстановления потребуется больше средств, чем заявили власти, — до 7 трлн рублей. Режим жесткого карантина уже обходится России в 0,5% годового ВВП в неделю, выяснили аналитики Альфа-Банка.

• Банковский кризис в России в текущих условиях невозможен, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, на котором было принято решение снизить ключевую ставку до 5,5%. О том, что текущий кризис не является банковским, на уходящей неделе говорил и глава Сбербанка. По словам Германа Грефа, кредитным организациям ничего не угрожает, но они будут ощущать последствия кризиса. Аналитики международной консалтинговой компании Boston Consulting Group пришли к выводу, что российские банки лучше иностранных оказались готовы к пандемии новой коронавирусной инфекции с точки зрения цифровой трансформации. Президент Владимир Путин на совещании о банковском кредитовании в четверг заявил, что должна быть обеспечена устойчивость банковской системы, нельзя допустить критического накопления «плохих» долгов и сбоев в работе кредитных учреждений. Между тем глава ВТБ Андрей Костин считает, что российский банковский сектор в 2020 году из-за экономических последствий пандемии коронавируса может потерять до 2,5 трлн рублей.

• Глава Сбербанка успокоил россиян, заверив, что власти не могут изымать и использовать средства вкладчиков. «Снимать деньги в Сбербанке не надо, сюда нужно нести все ваши деньги», — заявил он в интервью. Греф также выступил против введения налога на проценты по вкладам, поскольку «проблемы его администрирования и негативные эффекты превышают потенциальные плюсы». Дмитрий Песков назвал мнение главы Сбербанка об этом налоге авторитетным, однако подчеркнул, что данная мера уже формализована. В свою очередь председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, налог затронет менее 10% вкладчиков — «это самая богатая часть общества». АСВ между тем утвердило новые ставки отчислений банков в фонд страхования вкладов. Базовая ставка снижена с 0,15% до 0,1% расчетной базы за квартал, дополнительная и повышенная дополнительная ставки — с 50% до 25% и с 500% до 300% базовой ставки соответственно. Базовая ставка установлена для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности вкладов. Как раз на этой неделе ЦБ определил базовый уровень доходности на май. Ну а максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам, которая росла две декады подряд, в середине апреля не изменилась по сравнению с первыми десятью днями месяца.

• Большинство россиян (84%) испытывают тревогу из-за кризиса, а 70% считают, что главные экономические трудности еще впереди. Уже сейчас лишь 45% россиян сообщают, что им выплачивается зарплата в полном размере. Еще 18% сократили зарплату, а 16% вынужденно ушли в неоплачиваемый отпуск. Показатели безработицы растут. Так, уровень зарегистрированной безработицы в Москве по сравнению с показателем до начала пандемии вырос на 45%. В Санкт-Петербурге число безработных за последнее время увеличилось с 14 тыс. до 20,7 тыс. Эксперты отмечают, что далеко не все могут воспользоваться мерами помощи безработным, так как многие до сих пор числятся в штате, при этом не получая доход. Однако возможности раздавать деньги населению в России нет, констатировал Герман Греф. Схожего мнения придерживается и Михаил Задорнов. «Мы слишком бедны, чтобы можно было раздавать деньги», — признал он. А глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что раздача денег населению приведет к взрыву инфляции.

• Андрей Костин рассказал о том, как переживает вирусный кризис. «Недавно был один момент, не то чтобы страх или какие-то особенные неприятности, но почему-то стало грустно. Сам удивился. Съел тарелку пельменей и выпил водки. Правда, вечером. Полегчало», — поделился он. Между тем россияне в целом не унывают даже в условиях пандемии и самоизоляции. Они покупают футболки, кружки и маски с символикой коронавируса, занимаются спортом и делают ремонт. При этом 81% населения счастливы в той или иной степени, а 33% считают, что вокруг них больше счастливых людей, чем несчастных.