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Infinite
Visa Infinite — Авангард
Основные характеристики
- ставка от 21% годовых
- кредитный лимит до 150 000 ₽
- льготный период до 50 дней
- годовое обслуживание 30 000 ₽
- ставка от 12% годовых
- льготный период до 50 дней
- годовое обслуживание 1 000 $
- ставка от 12% годовых
- льготный период до 50 дней
- годовое обслуживание 1 000 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Infinite
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- Apple Pay / Samsung Pay/ Google Pay
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
30 000 ₽
Выпуск и годовое обслуживание
1 000 $
Выпуск и годовое обслуживание
1 000 €
Снятие наличных в банкоматах банка
в зависимости от суммы снятия в месяц:
- 3-8% за счет кредита;
- 0-10% за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН банка
в зависимости от суммы снятия в месяц:
- 3-8% за счет кредита;
- 0-10% за счет собственных средств
Снятие наличных в банкоматах других банков
в зависимости от суммы снятия в месяц:
- 3,75-8%, мин. 15 руб. за счет кредита на территории РФ;
- 4,5-8%, мин. 150 руб. за счет кредита за границей;
- 0,75-10% за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН других банков
в зависимости от суммы снятия в месяц:
- 5-8%, мин. 200 руб. за счет кредита;
- 2-10% за счет собственных средств
Лимиты по операциям
устанавливаются клиентом индивидуально в офисах банка или через интернет-банк
Снятие наличных в банкоматах банка
в зависимости от суммы снятия в месяц:
- 3-8% за счет кредита;
- 0-10% за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН банка
в зависимости от суммы снятия в месяц:
- 3-8% за счет кредита;
- 0-10% за счет собственных средств
Снятие наличных в банкоматах других банков
в зависимости от суммы снятия в месяц:
- 3,75-8%, мин. 15 руб. за счет кредита на территории РФ;
- 4,5-8%, мин. 150 руб. за счет кредита за границей;
- 0,75-10% за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН других банков
в зависимости от суммы снятия в месяц:
- 5-8%, мин. 200 руб. за счет кредита;
- 2-10% за счет собственных средств
Лимиты по операциям
устанавливаются клиентом индивидуально в офисах банка или через интернет-банк
Снятие наличных в банкоматах банка
в зависимости от суммы снятия в месяц:
- 3-8% за счет кредита;
- 0-10% за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН банка
в зависимости от суммы снятия в месяц:
- 3-8% за счет кредита;
- 0-10% за счет собственных средств
Снятие наличных в банкоматах других банков
в зависимости от суммы снятия в месяц:
- 3,75-8%, мин. 15 руб. за счет кредита на территории РФ;
- 4,5-8%, мин. 150 руб. за счет кредита за границей;
- 0,75-10% за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН других банков
в зависимости от суммы снятия в месяц:
- 5-8%, мин. 200 руб. за счет кредита;
- 2-10% за счет собственных средств
Лимиты по операциям
устанавливаются клиентом индивидуально в офисах банка или через интернет-банк
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 49 руб. в месяц;
- карты Priority Pass, IAPA - бесплатно;
- страхование выезжающих за рубеж, консьерж-сервис - бесплатно;
- "Продление гарантии" и "Защита покупок"- бесплатно;
- поддержка персонального менеджера;
- штраф за пропуск платежа - 1,5% от текущей суммы задолженности на начало дня 1-го числа месяца, следующего за месяцем, до конца которого подлежал внесению минимальный платеж;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро за операцию;
- комиссия за трансграничные операции - 0,75% от суммы
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 10 000 до 150 000 ₽
размер кредитного лимита может быть увеличен в индивидуальном порядке
Размер кредитного лимита
до 150 000 руб. (эквивалент); размер кредитного лимита может быть увеличен в индивидуальном порядке
Размер кредитного лимита
до 150 000 руб. (эквивалент); размер кредитного лимита может быть увеличен в индивидуальном порядке
Льготный период
до 50 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
1-й льготный период по карте до 204 дней (применяется только для новых клиентов или тех, кто ранее не пользовался овердрафтом по карте, требуется внесение ежемесячных минимальных платежей); следующие грейс-периоды до 50 дней действуют при условии своевременного погашения суммы задолженности, имеющейся на дату формирования выписки
Проценты за кредит
от 21% до 30%
ставка устанавливается в зависимости от срока непрерывной задолженности по карте (чем больше срок, тем выше ставка)
Проценты в течение льготного периода
0%
1-й льготный период по карте до 204 дней (применяется только для новых клиентов или тех, кто ранее не пользовался овердрафтом по карте, требуется внесение ежемесячных минимальных платежей); следующие грейс-периоды до 50 дней действуют при условии своевременного погашения суммы задолженности, имеющейся на дату формирования выписки
Проценты за кредит
от 12% до 21%
ставка устанавливается в зависимости от срока непрерывной задолженности по карте (чем больше срок, тем выше ставка)
Проценты в течение льготного периода
0%
1-й льготный период по карте до 204 дней (применяется только для новых клиентов или тех, кто ранее не пользовался овердрафтом по карте, требуется внесение ежемесячных минимальных платежей); следующие грейс-периоды до 50 дней действуют при условии своевременного погашения суммы задолженности, имеющейся на дату формирования выписки
Проценты за кредит
от 12% до 21%
ставка устанавливается в зависимости от срока непрерывной задолженности по карте (чем больше срок, тем выше ставка)
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
10% от суммы основного долга
10% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 19 до 62 лет
Подтверждение дохода
- не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- длительный первый льготный период - до 204 дней;
- бесплатное предоставление карт IAPA, Priority Pass;
- бесплатный полис ВЗР
Минусы
- высокая стоимость обслуживания;
- крупная комиссия за снятие наличных за счет кредита;
- льготный период не распространяется на операции по снятию наличных денежных средств
Особые ограничения
- карта выпускается собственникам и топ-менеджерам крупных компаний
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Дата актуализации
04.02.2019 15:25
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Infinite» в 83 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий банк «Авангард»
- Адрес
- 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1
- Сайт
- www.avangard.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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