Кредитные карты с льготным периодом в ВТБ

Все большей популярностью пользуются кредитные карты со льготным периодом в ВТБ, так как благодаря им можно использовать средства финансовой организации без переплат. Эту услугу также легче получить, чем крупные потребительские ссуды. Узнать подробнее о списке условий компаний, открытых в вашем регионе, вы можете на Banki.ru. Информация собрана в таблицу, где указаны важные параметры, а более полное описание предложений и условий есть на персональных страницах или сайтах банков.

Как определиться с выбором?

Грейс-период в различных организациях отличается следующими показателями:

Опция действует в основном лишь при покупке товаров через терминалы в магазинах. Реже она распространяется на приобретения онлайн, снятие наличных, оплату ЖКХ.

Срок беспроцентного периода. В среднем он составляет до 60 суток. Порой он достигает 100 и более дней вплоть до года. Иногда эта услуга предоставляется в течение всего времени действия договора.

Начало отсчета. Льготный срок привязывается к первому приобретению или каждому последующему, моменту активации, дате открытия счета или ежемесячной выписки.

Для удобства клиентов есть специальные мобильные приложения, благодаря которым легко отследить оставшееся время грейс-периода, минимальную сумму платежа и общий долговой остаток. Смс-уведомления, как и обслуживание счета, являются платной услугой и в среднем стоят 1000 рублей в год. Платить также необходимо за снятие наличных в банкоматах.

Эта выгодная опция не избавляет клиента от обязанности вносить ежемесячные платежи. До истечения льготного срока он составляет минимальную сумму, а уже после к нему прибавляются проценты.

Нередко компании предлагают и иные бонусы:

Бесплатную курьерскую доставку договора и пластикового носителя;

Скидки в магазинах-партнерах;

Возврат части средств от каждой покупки — кешбэк. Благодаря ему на счет приходит до 30 % от траты;

Накопление миль для авиаперелетов.

Удобное оформление

Многие финансовые организации имеют на своих сайтах онлайн-заявки, что позволяет экономить время при обращении. Независимо от выбранного способа вам понадобится заполнить анкету — указать личные данные, сведения о работе и заработке, образовании, общем трудовом стаже, примерный уровень расходов за месяц. Обязательными к заполнению являются контакты поручителей. Благодаря нестрогим требованиям из всех документов необходим в основном только паспорт. Также могут пригодиться ИНН, СНИЛС, трудовая книжка, справки о доходах.

Процесс заполнения заявки занимает не более получаса. Ответ приходит в течение суток или двух. После этого вам останется посетить отделение или вызвать сотрудника на дом, чтобы подписать договор.