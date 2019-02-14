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Перекресток (предоплаченная)

MasterCard World «Перекресток» — Альфа-Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 99 ₽
  • бонусная программа
  • предоплаченная карта
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Prepaid
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
Бонусы
  • супермаркеты

начисление баллов по программе Клуб Перекресток за покупки по карте, которыми можно полностью или частично оплатить покупки в супермаркетах "Перекресток" и у партнеров сети по курсу 10 баллов = 1 рубль:

  • 6 баллов за каждые 10 руб. при оплате покупок из категории "Любимые продукты";
  • 2 балла за каждые 10 руб., потраченные на товары в супермаркетах "Перекресток";
  • 1 балл за 10 руб. прочих покупок
Выпуск и обслуживание
99 ₽

единовременно за выпуск

Лимиты по операциям
покупки в месяц: до 40 000 руб. для клиентов, не прошедших идентификацию, до 200 000 руб. после прохождения упрощенной идентификации
Дополнительная информация
  • максимальный платежный лимит карты - 15 000 руб. без идентификации, 60 000 руб. после упрощенной идентификации в офисе банка;
  • активация карты осуществляется на сайте банка или супермаркета, через мобильное приложение "Перекресток", колл-центр или отделение банка;
  • пополнение карты без комиссии осуществляется в кассах супермаркета, через банкоматы и терминалы банка и его партнеров, переводом с другой карты
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бонусная программа
Особые ограничения
  • карту можно приобрести на кассах супермаркетов торговой сети "Перекресток";
  • снятие с карты наличных не предусмотрено
Дата актуализации
14.02.2019 11:50
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Перекресток (предоплаченная)» в 104 городах России
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Справочная информация
АО «Альфа-Банк»
Адрес
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
Сайт
www.alfabank.ru
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Телефоны
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