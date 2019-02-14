Альфа-Банк, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка
Перекресток (предоплаченная)
MasterCard World «Перекресток» — Альфа-Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 99 ₽
- бонусная программа
- предоплаченная карта
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Prepaid
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
Бонусы
- супермаркеты
начисление баллов по программе Клуб Перекресток за покупки по карте, которыми можно полностью или частично оплатить покупки в супермаркетах "Перекресток" и у партнеров сети по курсу 10 баллов = 1 рубль:
- 6 баллов за каждые 10 руб. при оплате покупок из категории "Любимые продукты";
- 2 балла за каждые 10 руб., потраченные на товары в супермаркетах "Перекресток";
- 1 балл за 10 руб. прочих покупок
Выпуск и обслуживание
99 ₽
единовременно за выпуск
Лимиты по операциям
покупки в месяц: до 40 000 руб. для клиентов, не прошедших идентификацию, до 200 000 руб. после прохождения упрощенной идентификации
Дополнительная информация
- максимальный платежный лимит карты - 15 000 руб. без идентификации, 60 000 руб. после упрощенной идентификации в офисе банка;
- активация карты осуществляется на сайте банка или супермаркета, через мобильное приложение "Перекресток", колл-центр или отделение банка;
- пополнение карты без комиссии осуществляется в кассах супермаркета, через банкоматы и терминалы банка и его партнеров, переводом с другой карты
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бонусная программа
Особые ограничения
- карту можно приобрести на кассах супермаркетов торговой сети "Перекресток";
- снятие с карты наличных не предусмотрено
Дата актуализации
14.02.2019 11:50
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Перекресток (предоплаченная)» в 104 городах России
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Справочная информация
АО «Альфа-Банк»
- Адрес
- 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- Сайт
- www.alfabank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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