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Дебетовая карта "Польза Travel" в Хоум Кредит Банке

Visa Signature «Польза Travel» — Хоум Кредит Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 2 388 ₽
  • cash back
  • бонусная программа
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Signature
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
  • Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay
Cash Back

начисляется баллами

Бонусы
  • другое

программа Польза: начисление баллов за каждые 100 руб. покупок, которые в дальнейшем обмениваются на рубли через личный кабинет (1 балл = 1 руб., за один раз можно потратить от 100 до 100 000 баллов):

  • 5% за оплату в категории "Путешествия";
  • 3% на покупки за пределами РФ;
  • общее максимальное количество - 5 000 баллов в месяц по покупкам за пределами РФ и в категории "Путешествия";
  • 1% за прочие покупки и платежи в интернет-банке (макс. 7 000 баллов в месяц);
  • до 11% у партнеров банка

срок действия баллов - 1 год с даты их начисления

Выпуск и годовое обслуживание
0 - 2 388 ₽

199 рублей ежемесячно, не взимается в первый месяц обслуживания, далее – при выполнении одного из условий: :

  • ежедневный остаток от 30 000 руб.;
  • сумма покупок от 30 000 руб. в месяц (кроме операций, совершенных за пределами РФ и в категории "Путешествия");
  • поступление на карту з/п от 60 000 руб. за предыдущий месяц
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 100 руб.;
  • 0% за первые 5 операций в месяц или при поступлении на карту з/п от 60 000 руб. в предыдущем месяце
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 100 руб.;
  • 0% за первые 5 операций в месяц или при поступлении на карту з/п от 60 000 руб. в предыдущем месяце
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в день; покупки: до 1 500 000 руб. в день
Дополнительная информация
  • предоставление бесплатного доступа в бизнес-залы аэропортов: 2 посещения после заключения договора по карте, далее 1 посещение в месяц при совершении безналичных расходных операций на сумму от 100 000 руб. (кроме операций за пределами РФ и в категории "Путешествия") или при ежедневном остатке на счетах в сумме не менее 600 000 руб. (эквивалент в валюте) в месяц;
  • страхование для выезжающих за рубеж, юридическая поддержка, консьерж-сервис, упаковка багажа (4 раза в год) - бесплатно;
  • СМС-информирование - 59 руб., начиная с 3-го месяца;
  • конвертация - по курсу банка, без комиссии
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бонусная программа;
  • возможность снижения/отмены платы за обслуживание;
  • 5 бесплатных снятий в месяц в сторонних устройствах
Дата актуализации
01.08.2019 17:10
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Польза Travel» в 137 городах России
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Справочная информация
ООО «ХКФ Банк»
Адрес
125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1
ОГРН
1027700280937
Сайт
www.homecredit.ru
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Телефоны
(495) 785-82-22