Удобный+
Венец,
Венец вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 370 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
130 000 ₽
Ставка
6,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|от 370 до 730 дней
|от 731 до 1095 дней
|от 10 000 ₽
|5,5
|5,7
|от 100 000 ₽
|5,7
|5,9
|от 300 000 ₽
|5,9
|6,1
|от 700 000 ₽
|6
|6,3
|от 1 000 000 ₽ до 10 000 000 ₽
|6,3
|6,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
через кассу банка - 1 000 рублей, безналичным путем - без ограничений
- Частичное снятие
-
возможно
- для вкладов, чей остаток на счете равен или превышает 20 000 рублей; неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада для каждого диапазона сумм;
- в сумме равной 50% от фактического максимального остатка на счете
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- до 270 дней - по ставке 0,01%;
- от 271 до 370 дней - 1%;
- от 371 до 710 дней - 3%;
- от 711 до 1 094 дней - 4% годовых
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 16:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Удобный+» в 7 городах России
4 825
Справочная информация
АО «Банк «Венец»
- Адрес
- 432071, г. Ульяновск, ул. Марата, д. 19
- ОГРН
- 1027300000166
- Сайт
- www.venets-bank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Ульяновск
- Телефоны
-
(8422) 32-62-84
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