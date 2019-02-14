Вход

Удобный+

Венец,

Венец вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 370 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
130 000
Ставка
6,5%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
от 370 до 730 дней от 731 до 1095 дней
от 10 000 ₽ 5,5 5,7
от 100 000 ₽ 5,7 5,9
от 300 000 ₽ 5,9 6,1
от 700 000 ₽ 6 6,3
от 1 000 000 ₽ до 10 000 000 ₽ 6,3 6,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

через кассу банка - 1 000 рублей, безналичным путем - без ограничений

Частичное снятие
возможно
  • для вкладов, чей остаток на счете равен или превышает 20 000 рублей; неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада для каждого диапазона сумм;
  • в сумме равной 50% от фактического максимального остатка на счете
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • до 270 дней - по ставке 0,01%;
  • от 271 до 370 дней - 1%;
  • от 371 до 710 дней - 3%;
  • от 711 до 1 094 дней - 4% годовых
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
11.02.2019 16:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Удобный+» в 7 городах России
4 825
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Банк «Венец»
Адрес
432071, г. Ульяновск, ул. Марата, д. 19
ОГРН
1027300000166
Сайт
www.venets-bank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Ульяновск
Отделения 5
Банкоматы 32
посмотреть на карте
Телефоны
(8422) 32-62-84

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Для друзей 7,9 5 000 000 ₽ Посмотреть
Зимняя сказка 7,7 1 000 000 ₽ Посмотреть
Рантье 7,7 1 000 ₽ Посмотреть
Максимум 7,6 5 000 ₽ Посмотреть
Стабильный доход 7,5 1 500 000 ₽ Посмотреть
КапиталЪ 7,5 1 000 ₽ Посмотреть
Дари добро 7,3 1 500 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный 6,9 500 ₽ Посмотреть
Двойная выгода 6,7 5 000 ₽ Посмотреть
Валютный 0,07 75 000 € Посмотреть
Пополняемый 0,03 75 000 € Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще