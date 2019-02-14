Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма через кассу банка - 1 000 рублей, безналичным путем - без ограничений Частичное снятие возможно для вкладов, чей остаток на счете равен или превышает 20 000 рублей; неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада для каждого диапазона сумм;

в сумме равной 50% от фактического максимального остатка на счете Досрочное расторжение на льготных условиях до 270 дней - по ставке 0,01%;

от 271 до 370 дней - 1%;

от 371 до 710 дней - 3%;

от 711 до 1 094 дней - 4% годовых Автопролонгация невозможна Дата актуализации 11.02.2019 16:49

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.