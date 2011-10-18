Нарушение обязательств по займу

При несвоевременном перечислении платежа для погашения займа и/или уплате процентов за пользование займом клиент выплачивает неустойку за каждый день просрочки в размере 0,2% от основной суммы долга, при этом величина неустойки не может превышать 20% годовых.