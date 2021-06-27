✅ Банк России определил базовый уровень доходности вкладов на июль. По сравнению с июньскими ориентирами базовая доходность, которая определяется отдельно для вкладов в рублях, долларах и евро с учетом срока привлечения средств, выросла в рублевом сегменте, преимущественно снизилась — в долларовом, а ставки по вкладам в евро в основном не изменились.



✅ Налоговый вычет по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) может вырасти до 130 тыс. рублей в год. Национальная ассоциация участников финансового рынка (НАУФОР) предлагает увеличить сумму ежегодного налогового вычета по ИИС первого типа с текущих 400 тыс. до 1 млн рублей.

✅ Раскрыта новая схема обмана россиян с помощью «беспроцентных» кредитов. В дополнение к уже привычным звонкам от якобы сотрудников банка во время первой волны пандемии мошенники стали активно предлагать так называемую помощь в получении различных пособий (по потере работы) или беспроцентных кредитов, в возврате налогов или получении налоговых льгот.

✅ Нормативы ЦБ нарушали в мае десять банков. В частности, нормативы нарушали Энергомашбанк, Московский Индустриальный Банк, ВУЗ-Банк, Московский Областной Банк, «Пересвет», «Русский Стандарт», Генбанк, Инвестторгбанк, Газэнергобанк и «Траст». Семь из банков-нарушителей находятся в процессе финансового оздоровления, а еще один (Энергомашбанк) впоследствии лишился лицензии.



✅ В Москве водятся новые ограничения для предотвращения распространения COVID-19. В частности, все московские организации с 28 июня обязаны снова перевести на дистанционный формат работы 30% сотрудников, в том числе всех пожилых. Кроме того, продлевается приостановление в период с 23:00 до 6:00 оказания гражданам услуг общественного питания, а также проведения зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке.

✅ Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам продолжила расти. По итогам второй декады июня показатель составил 5,17% годовых против 5,1% по итогам первой декады месяца.

✅ ЦБ увидел риски для кредиторов и вкладчиков в неконтролируемом развитии экосистем на базе банков. Для снижения этих рисков, указывает регулятор, могут использоваться разные по ограничительной способности варианты регулирования.

✅ Госбанки усиливают борьбу за средства пенсионеров. Так, ВТБ и Почта Банк предлагают повышенные ставки по пенсионным счетам, переводимым из других банков.

✅ В России могут принять закон о поддержке многодетных семей. Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что в стране до сих пор нет единого определения многодетной семьи, и считает, что необходим федеральный закон о правовом положении многодетных семей. Кроме того, в стране предложили ввести «многодетный» капитал.

✅ ЦБ лишил лицензии Актив Банк. Значительную часть кредитного портфеля финучреждения составляли проблемные ссуды. В условиях низкого качества кредитного портфеля банк совершал операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала в целях обеспечения формального соблюдения пруденциальных норм деятельности, пояснил регулятор.

✅ К середине сезона ситуация в инвестиционном шоу «Это к деньгам» перевернулась с ног на голову. В эту неповторимую атмосферу не побоялся вернуться руководитель инвестиционного офиса управления клиентских операций на финансовых рынках Экспобанка Александр Захаров. Он удивляется, что мешает ведущим зарабатывать на «горячем» рынке, комментирует их новые ходы (спойлер: все три бумаги признаны достойными того, чтобы держать их в портфеле) и отвечает на вопросы слушателей.

✅ Власти прорабатывают программу вживления чипов в мозг человека. В правительстве разрабатывают новую федеральную программу «Мозг, здоровье, интеллект, инновации», на которую до 2029 года потребуется 54 млрд рублей. Среди прочего она ориентирована на развитие технологий «мозг — компьютер», позволяющих вживлять в мозг человека микрокомпьютеры для прямой передачи информации с внешних устройств. Впрочем, в Минобрнауки опровергли разработку этой программы, уточнив, что ее признали нецелесообразной.

✅ Чистая прибыль банковского сектора России за пять месяцев приблизилась к 1 трлн рублей. Количество прибыльных банков выросло с 221 до 234. При отсутствии неожиданных шоков годовая прибыль превысит предыдущий прогноз в 1,5—1,7 трлн рублей и будет около 2 трлн рублей, ожидают в ЦБ.

✅ Оказалось, многие пользователи не очень отличают рефинансирование кредита от его реструктуризации. Что такое рефинансирование и как его провести — в новом выпуске Fingram.

✅ Глава ЦБ Эльвира Набиуллина спрогнозировала снижение инфляции к осени. По ее прогнозам, отметки в 4% годовых инфляция достигнет во второй половине 2022 года.

✅ В Роспотребнадзоре посоветовали сокращать рабочий день из-за жары. В частности, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час, если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градуса, при ее повышении до 29 градусов — на два часа, до 30,5 градуса — на четыре часа.

✅ Власти отказали операторам связи в праве раскрывать сведения о клиентах. Операторы связи не смогут свободно распространять сведения об абонентах в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР). Соответствующие поправки были внесены в закон «Об ЭПР в сфере цифровых инноваций» правительством.

