Фора-Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка
Всё включено
Mastercard Gold «Все включено» — Фора-Банкеще 1 карта
Основные характеристики
- ставка 19,5% годовых
- кредитный лимит до 500 000 ₽
- годовое обслуживание от 159 до 1 908 ₽
- cash back до 5%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Gold
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
Cash Back
от 1,1 до 5%
- 1,1% за любые покупки;
- 5% по сезонным предложениям;
- макс. 10 000 руб. в месяц
Использование собственных средств
возможно
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 3,75% до 5%
проценты начисляются на фактический остаток, но размер ставки зависит от минимального остатка в течение месяца: 3,75% годовых при остатке 30 000-200 000 руб. (включительно); 5% годовых - свыше 200 000 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
159 - 1 908 ₽
790 руб. в год / 159 руб. в месяц, плата не взимается со 2-го месяца при выполнении одного из условий в предыдущем месяце:
- мин. среднемесячный остаток от 50 000 руб.;
- сумма покупок от 20 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
3,8%, мин. 300 руб. (0% за счет собственных средств)
Снятие наличных в ПВН банка
3,8%, мин. 300 руб. (0% за счет собственных средств)
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 3,8%, мин. 300 руб.;
- 1%, мин. 150 руб. (0% в банкоматах Промсвязьбанка) за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН других банков
- 3,8%, мин. 300 руб.;
- 1%, мин. 150 руб. (0% в ПВН Промсвязьбанка) за счет собственных средств
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 150 000 руб. в день, до 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно;
- конвертация - по курсу банка;
- плата за пропуск платежа - 18,25% годовых;
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах Промсвязьбанка);
- скидки по программе "Фора-Бонус"
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 50 000 до 500 000 ₽
Срок кредита
до 60 месяцев
Льготный период
нет
Проценты за кредит
19,5%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты, мин. 300 руб.
Требования и документы
Возраст
от 21 до 60 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возможность бесплатного обслуживания;
- невысокая процентная ставка;
- наличие cash back;
- начисление процентов на остаток собственных средств
Минусы
- подтверждение дохода только 2-НДФЛ;
- отсутствие льготного периода
Особые ограничения
- ежемесячная / ежегодная оплата комиссии за обслуживание по выбору держателя
Дата актуализации
04.02.2019 15:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Всё включено» в 30 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Фора-Банк»
- Адрес
- 119021, г. Москва, Зубовский б-р, д. 25
- Сайт
- www.forabank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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(495) 775-65-558 800 100-98-89 — единая справочная служба