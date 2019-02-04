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Фора-Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Всё включено

Mastercard Gold «Все включено» — Фора-Банк
еще 1 карта
Основные характеристики
  • ставка 19,5% годовых
  • кредитный лимит до 500 000  ₽
  • годовое обслуживание от 159 до 1 908 ₽
  • cash back до 5%
  • начисление процентов на остаток
  • Mastercard Gold «Все включено» — Фора-Банк
  • Visa Gold «Все включено» — Фора-Банк
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Gold
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
Cash Back
от 1,1 до 5%
  • 1,1% за любые покупки;
  • 5% по сезонным предложениям;
  • макс. 10 000 руб. в месяц
Использование собственных средств
возможно
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 3,75% до 5%
проценты начисляются на фактический остаток, но размер ставки зависит от минимального остатка в течение месяца: 3,75% годовых при остатке 30 000-200 000 руб. (включительно); 5% годовых - свыше 200 000 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
159 - 1 908 ₽

790 руб. в год / 159 руб. в месяц, плата не взимается со 2-го месяца при выполнении одного из условий в предыдущем месяце:

  • мин. среднемесячный остаток от 50 000 руб.;
  • сумма покупок от 20 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка

3,8%, мин. 300 руб. (0% за счет собственных средств)

Снятие наличных в ПВН банка

3,8%, мин. 300 руб. (0% за счет собственных средств)

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 3,8%, мин. 300 руб.;
  • 1%, мин. 150 руб. (0% в банкоматах Промсвязьбанка) за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 3,8%, мин. 300 руб.;
  • 1%, мин. 150 руб. (0% в ПВН Промсвязьбанка) за счет собственных средств
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 150 000 руб. в день, до 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно;
  • конвертация - по курсу банка;
  • плата за пропуск платежа - 18,25% годовых;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах Промсвязьбанка);
  • скидки по программе "Фора-Бонус"
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 50 000 до 500 000 ₽
Срок кредита
до 60 месяцев
Льготный период
нет
Проценты за кредит
19,5%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты, мин. 300 руб.
Требования и документы
Возраст
от 21 до 60 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • возможность бесплатного обслуживания;
  • невысокая процентная ставка;
  • наличие cash back;
  • начисление процентов на остаток собственных средств
Минусы
  • подтверждение дохода только 2-НДФЛ;
  • отсутствие льготного периода
Особые ограничения
  • ежемесячная / ежегодная оплата комиссии за обслуживание по выбору держателя
Дата актуализации
04.02.2019 15:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Всё включено» в 30 городах России
17 856
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Фора-Банк»
Адрес
119021, г. Москва, Зубовский б-р, д. 25
Сайт
www.forabank.ru
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Телефоны
(495) 775-65-55
8 800 100-98-89 — единая справочная служба