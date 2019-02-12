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ИК Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Фаворит

Visa Classic — ИК Банк
Основные характеристики
  • ставка 25% годовых
  • кредитный лимит до 500 000  ₽
  • льготный период до 62 дней
  • годовое обслуживание 600 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Classic
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
600 ₽

(50 руб. в месяц)

Снятие наличных в банкоматах банка

5%, мин. 150 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

5%, мин. 150 руб. (в рамках акции до 30.06.2019 г., при первом снятии средств с карты банк возвращает комиссию за снятие)

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 5%, мин. 300 руб.
  • 5%, мин. 150 руб. - в банкоматах банка Уралсиб
Снятие наличных в ПВН других банков

5%, мин. 300 руб.

Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • комиссия за образование технической задолженности по операциям - 35% годовых;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 10 000 до 500 000 ₽
Льготный период
до 62 дня
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
25%
Погашение кредита
размер минимального ежемесячного платежа зависит от суммы кредитного лимита
Требования и документы
Возраст
для мужчин: от 21 до 60 лет
для женщин: от 21 до 55 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • невысокая процентная ставка;
  • льготный период распространяется на все операции по карте, включая снятие наличных;
  • длительный льготный период
Минусы
  • наличие комиссии за снятие собственных средств;
  • наличие крупной комиссии за снятие кредитных средств;
  • подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ
Дата актуализации
12.02.2019 12:27
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Фаворит» в 2 городах России
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Справочная информация
АО «Инвестиционный Кооперативный Банк»
Адрес
420043, г. Казань, ул. Вишневского, д. 24
Отделения и банкоматы
в вашем городе Казань
Отделения 9
Банкоматы 16
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Телефоны
(843) 238-03-39