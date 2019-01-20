программа лояльности Семейная команда: начисление бонусных баллов за безналичную оплату товаров и услуг, которые в дальнейшем можно обменять на скидки (1 балл = 1 рубль) при оплате топлива, товаров и услуг на АЗК Роснефть и ТНК (оплатить баллами можно до 100% стоимости покупки):

300 приветственных баллов за покупки от 1 000 руб., отраженные по счету в месяце совершения первой операции по карте;

1 балл за каждые 100 руб. любых покупок;

5 баллов за каждые 100 руб., потраченные у партнеров программы

макс. 5 000 баллов в месяц