Обслуживание карты Тип карты

Visa Classic Технологические особенности чип возможность привязки карты у Samsung Pay / Google Pay Использование собственных средств возможно Начисление процентов на остаток средств на счете 0,1% Выпуск и годовое обслуживание 1 000 ₽ со 2-го года: 500 руб. (для карт со сроком действия 2 года) Снятие наличных в банкоматах банка 3% - за счет кредитных средств

0,5% - за счет собственных средств Снятие наличных в ПВН банка 3% - за счет кредитных средств

0,5% - за счет собственных средств Снятие наличных в банкоматах других банков 4%, мин. 5 долл. - за счет кредитных средств

1%, мин. 3 долл. - за счет собственных средств Снятие наличных в ПВН других банков 4%, мин. 5 долл. - за счет кредитных средств

1%, мин. 3 долл. - за счет собственных средств Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах и ПВН: 100 000 руб. в сутки, оплата 200 000 руб. в сутки Дополнительная информация СМС-информирование — 50 руб. в месяц;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб.;

неустойка при нарушении сроков возврата кредита (в том числе, сроков возврата суммы кредита, досрочно истребованной банком), сроков уплаты начисленных процентов - 18,25% годовых;

начисление штрафных процентов в случае возникновения несанкционированного овердрафта — 73% годовых Условия кредитования Размер кредитного лимита от 30 000 до 150 000 ₽ Льготный период до 62 дня действует на: операции оплаты товаров и услуг

операции снятия наличных Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 27,5% Погашение кредита

10% от суммы основного долга + начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:10% от суммы основного долга Требования и документы Возраст для мужчин: от 21 до 60 лет

для женщин: от 21 до 55 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме Регистрация постоянная в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы невысокая процентная ставка;

льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;

длительный льготный период Минусы наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах/кассах банка;

высокая комиссия за снятие кредитных средств в банкоматах/кассах сторонних банков;

требуется постоянная регистрация в регионе оформления кредитной карты Дата актуализации 05.02.2019 11:46

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.