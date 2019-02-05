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Уралпромбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Кредитная

Visa Classic — Уралпромбанк
Основные характеристики
  • ставка 27,5% годовых
  • кредитный лимит до 150 000  ₽
  • льготный период до 62 дней
  • годовое обслуживание 1 000 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Classic
Технологические особенности
  • чип
  • возможность привязки карты у Samsung Pay / Google Pay
Использование собственных средств
возможно
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,1%
Выпуск и годовое обслуживание
1 000 ₽

со 2-го года: 500 руб. (для карт со сроком действия 2 года)

Снятие наличных в банкоматах банка
  • 3% - за счет кредитных средств
  • 0,5% - за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН банка
  • 3% - за счет кредитных средств
  • 0,5% - за счет собственных средств
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 4%, мин. 5 долл. - за счет кредитных средств
  • 1%, мин. 3 долл. - за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 4%, мин. 5 долл. - за счет кредитных средств
  • 1%, мин. 3 долл. - за счет собственных средств
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах и ПВН: 100 000 руб. в сутки, оплата 200 000 руб. в сутки
Дополнительная информация
  • СМС-информирование — 50 руб. в месяц;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб.;
  • неустойка при нарушении сроков возврата кредита (в том числе, сроков возврата суммы кредита, досрочно истребованной банком), сроков уплаты начисленных процентов - 18,25% годовых;
  • начисление штрафных процентов в случае возникновения несанкционированного овердрафта — 73% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 30 000 до 150 000 ₽
Льготный период
до 62 дня
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
27,5%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
10% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
для мужчин: от 21 до 60 лет
для женщин: от 21 до 55 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
Регистрация
в регионе получения карты:
  • постоянная
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • невысокая процентная ставка;
  • льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;
  • длительный льготный период
Минусы
  • наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах/кассах банка;
  • высокая комиссия за снятие кредитных средств в банкоматах/кассах сторонних банков;
  • требуется постоянная регистрация в регионе оформления кредитной карты
Дата актуализации
05.02.2019 11:46
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная» в 2 городах России
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Справочная информация
ОАО «Уральский Промышленный Банк»
Адрес
454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 97
Отделения и банкоматы
в вашем городе Челябинск
Отделения 3
Банкоматы 19
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Телефоны
(351) 239-65-65