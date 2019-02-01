Обслуживание карты Тип карты

Visa Classic Технологические особенности моментальная выдача карты

технология 3D Secure

чип возможна привязка карты к Samsung Pay и Google Pay Cash Back начисляется при покупках от 10 000 руб. в месяц, макс. 2 000 руб. в месяц 1% Использование собственных средств возможно Начисление процентов на остаток средств на счете проценты начисляются на остаток собственных денежных средств до 300 000 руб. в рамках акции до 30 апреля 2019 7,5% Выпуск и годовое обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 4,5%+100 руб. - за счет кредита

0% - за счет собственных средств при снятии до 400 000 руб. в месяц;

5% при снятии свыше 400 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН банка 4,5%+100 руб. - за счет кредита

0% - за счет собственных средств при снятии до 400 000 руб. в месяц;

5% при снятии свыше 400 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 4,5%+100 руб. - за счет кредита (дополнительно взимается 1%, мин. 100 руб.)

1%, мин. 100 руб. - за счет собственных средств при снятии до 400 000 руб. в месяц;

6%, мин. 100 руб. при снятии свыше 400 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН других банков 4,5%+100 руб. - за счет кредита (дополнительно взимается 1%, мин. 100 руб.)

1%, мин. 100 руб. - за счет собственных средств при снятии до 400 000 руб. в месяц;

6%, мин. 100 руб. при снятии свыше 400 000 руб. в месяц Дополнительная информация пени при нарушении срока уплаты начисленных процентов и/или части основного долга - 36,5% годовых;

СМС-информирование - 49 руб. в месяц;

запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 1,5 долл. Условия кредитования Размер кредитного лимита максимальная сумма кредита 30 000 руб., если заемщик не предоставил документы, подтверждающие доходы до 300 000 ₽ Льготный период до 50 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг

операции снятия наличных Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 26,5% Погашение кредита

5% от суммы основного долга + начисленные проценты, мин. 250 руб. минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 18 до 65 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

не требуется для заемщиков, проживающих на территории города Екатеринбурга и городов Свердловской области ежемесячный доход не менее 12 000 руб., для пенсионеров - 8 000 руб. Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы невысокая процентная ставка;

наличие cash back;

невысокая плата за обслуживание карты;

льготный период действует на покупки и снятие наличных Минусы крупная комиссия за снятие кредитных средств Дата актуализации 01.02.2019 13:45

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.