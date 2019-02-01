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Visa Classic «Мотив Classic» — Уралфинанс
Основные характеристики
- ставка 26,5% годовых
- кредитный лимит до 300 000 ₽
- льготный период до 50 дней
- годовое обслуживание 0 ₽
- cash back 1%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Classic
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
- возможна привязка карты к Samsung Pay и Google Pay
Cash Back
1%
- начисляется при покупках от 10 000 руб. в месяц, макс. 2 000 руб. в месяц
Использование собственных средств
возможно
Начисление процентов на остаток средств на счете
7,5%
проценты начисляются на остаток собственных денежных средств до 300 000 руб. в рамках акции до 30 апреля 2019
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
- 4,5%+100 руб. - за счет кредита
- 0% - за счет собственных средств при снятии до 400 000 руб. в месяц;
- 5% при снятии свыше 400 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
- 4,5%+100 руб. - за счет кредита
- 0% - за счет собственных средств при снятии до 400 000 руб. в месяц;
- 5% при снятии свыше 400 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 4,5%+100 руб. - за счет кредита (дополнительно взимается 1%, мин. 100 руб.)
- 1%, мин. 100 руб. - за счет собственных средств при снятии до 400 000 руб. в месяц;
- 6%, мин. 100 руб. при снятии свыше 400 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
- 4,5%+100 руб. - за счет кредита (дополнительно взимается 1%, мин. 100 руб.)
- 1%, мин. 100 руб. - за счет собственных средств при снятии до 400 000 руб. в месяц;
- 6%, мин. 100 руб. при снятии свыше 400 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- пени при нарушении срока уплаты начисленных процентов и/или части основного долга - 36,5% годовых;
- СМС-информирование - 49 руб. в месяц;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 1,5 долл.
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 300 000 ₽
максимальная сумма кредита 30 000 руб., если заемщик не предоставил документы, подтверждающие доходы
Льготный период
до 50 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
26,5%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты, мин. 250 руб.
Требования и документы
Возраст
от 18 до 65 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- не требуется
для заемщиков, проживающих на территории города Екатеринбурга и городов Свердловской области ежемесячный доход не менее 12 000 руб., для пенсионеров - 8 000 руб.
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- невысокая процентная ставка;
- наличие cash back;
- невысокая плата за обслуживание карты;
- льготный период действует на покупки и снятие наличных
Минусы
- крупная комиссия за снятие кредитных средств
Дата актуализации
01.02.2019 13:45
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Купи сейчас» в 3 городах России
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Уралфинанс»
- Адрес
- 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 83
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Екатеринбург
- Телефоны
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(343) 222-11-01