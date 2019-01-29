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Иваново, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая

MasterCard Standard — Иваново
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 600 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Выпуск и обслуживание
600 ₽

плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года)

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1,2%, мин. 120 руб.
  • 0,8%, мин. 100 руб. - в банкоматах Уралсиб
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1,2%, мин. 120 руб.
  • 0,8%, мин. 100 руб. - в ПВН Уралсиб
Лимиты по операциям
снятие наличных: 50 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 50 руб. в месяц, начиная с третьего;
  • конвертация - по курсу ЦБ РФ +1% от суммы операции;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб., банка Уралсиб - бесплатно;
  • проценты, начисляемые на остаток образовавшейся несанкционированной задолженности - 40% годовых за каждый день
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая стоимость обслуживания;
  • пониженная комиссия за снятие денежных средств в банкоматах / ПВН банка Уралсиб
Минусы
  • взимание платы за несколько лет вперед
Особые ограничения
  • плата за обслуживание карты взимается единовременно за весь срок ее действия - 2 года
Дата актуализации
29.01.2019 22:03
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 5 городах России
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Иваново»
Адрес
153002, г. Иваново, просп. Ленина, д. 31а
Отделения и банкоматы
в вашем городе Иваново
Отделения 6
Банкоматы 6
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Телефоны
(4932) 30-55-34