Иваново, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая
MasterCard Standard — Иваново
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 600 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Выпуск и обслуживание
600 ₽
плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,2%, мин. 120 руб.
- 0,8%, мин. 100 руб. - в банкоматах Уралсиб
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,2%, мин. 120 руб.
- 0,8%, мин. 100 руб. - в ПВН Уралсиб
Лимиты по операциям
снятие наличных: 50 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 50 руб. в месяц, начиная с третьего;
- конвертация - по курсу ЦБ РФ +1% от суммы операции;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб., банка Уралсиб - бесплатно;
- проценты, начисляемые на остаток образовавшейся несанкционированной задолженности - 40% годовых за каждый день
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания;
- пониженная комиссия за снятие денежных средств в банкоматах / ПВН банка Уралсиб
Минусы
- взимание платы за несколько лет вперед
Особые ограничения
- плата за обслуживание карты взимается единовременно за весь срок ее действия - 2 года
Дата актуализации
29.01.2019 22:03
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 5 городах России
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Иваново»
- Адрес
- 153002, г. Иваново, просп. Ленина, д. 31а
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Иваново
- Телефоны
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(4932) 30-55-34