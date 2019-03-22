ВТБ, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
М.Видео
Visa Gold «М. Видео» — ВТБ
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 500 до 3 239 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay
Бонусы
- другое
начисление бонусных баллов, которые в дальнейшем можно конвертировать по курсу 1 балл = 1 рубль и оплачивать любые товары в магазине "М.Видео":
- 500 приветственных бонусов;
- 3% за покупки в сети "М.Видео" - при сумме операций по карте до 5 000 руб.;
- 3% за любые покупки - при сумме операций более 5 000 руб.
возможна доплата рублями; макс. сумма вознаграждения 15 000 бонусов в мес.
Выпуск и обслуживание
500 - 3 239 ₽
- 500 руб. - за оформление карты;
- 249 руб. в мес.; плата не взимается в первый месяц и далее при сумме операций по карте от 5 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
- 1 000 руб. при снятии до 100 000 руб.
- 0% при снятии свыше 100 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 99 руб.;
- 0% при сумме покупок от 5 000 руб. в месяц (комиссия возвращается в виде cash back по итогам месяца)
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 300 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 350 000 руб. в день, до 2 000 000 руб. в мес.
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка;
- СМС-информирование пакет "Базовый" - бесплатно, пакет "Карты+" - 59 руб. в мес.;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах Группы ВТБ);
- плата за технический овердрафт - 36,5% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- возможность отмены платы за обслуживание при выполнении условий бесплатности;
- бесплатное получение наличных в сторонних банкоматах при сумме покупок от 5 000 руб. в месяц;
Минусы
- наличие комиссии за снятие наличных до 100 000 руб. в кассах банка
Особые ограничения
- накопленные бонусы можно потратить только в магазинах "М.Видео"
Дата актуализации
22.03.2019 14:09
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «М.Видео» в 409 городах России
Справочная информация
ПАО «Банк ВТБ»
- Адрес
- 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
- ОГРН
- 1027739609391
- Сайт
- www.vtb.ru
- Отделения и банкоматы
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