Обслуживание карты Тип карты Visa Gold Технологические особенности технология 3D Secure

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бесконтактные платежи (payWave) Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay Бонусы другое начисление бонусных баллов, которые в дальнейшем можно конвертировать по курсу 1 балл = 1 рубль и оплачивать любые товары в магазине "М.Видео": 500 приветственных бонусов;

3% за покупки в сети "М.Видео" - при сумме операций по карте до 5 000 руб.;

3% за любые покупки - при сумме операций более 5 000 руб. возможна доплата рублями; макс. сумма вознаграждения 15 000 бонусов в мес. Выпуск и обслуживание 500 - 3 239 ₽ 500 руб. - за оформление карты;

249 руб. в мес.; плата не взимается в первый месяц и далее при сумме операций по карте от 5 000 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 1 000 руб. при снятии до 100 000 руб.

0% при снятии свыше 100 000 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 99 руб.;

0% при сумме покупок от 5 000 руб. в месяц (комиссия возвращается в виде cash back по итогам месяца) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 300 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 350 000 руб. в день, до 2 000 000 руб. в мес. Дополнительная информация конвертация - по курсу банка;

СМС-информирование пакет "Базовый" - бесплатно, пакет "Карты+" - 59 руб. в мес.;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах Группы ВТБ);

плата за технический овердрафт - 36,5% годовых Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы возможность отмены платы за обслуживание при выполнении условий бесплатности;

бесплатное получение наличных в сторонних банкоматах при сумме покупок от 5 000 руб. в месяц; Минусы наличие комиссии за снятие наличных до 100 000 руб. в кассах банка Особые ограничения накопленные бонусы можно потратить только в магазинах "М.Видео" Дата актуализации 22.03.2019 14:09 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.