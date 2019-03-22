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ВТБ, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

М.Видео

Visa Gold «М. Видео» — ВТБ
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 500 до 3 239 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
  • Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay
Бонусы
  • другое

начисление бонусных баллов, которые в дальнейшем можно конвертировать по курсу 1 балл = 1 рубль и оплачивать любые товары в магазине "М.Видео":

  • 500 приветственных бонусов;
  • 3% за покупки в сети "М.Видео" - при сумме операций по карте до 5 000 руб.;
  • 3% за любые покупки - при сумме операций более 5 000 руб.

возможна доплата рублями; макс. сумма вознаграждения 15 000 бонусов в мес.

Выпуск и обслуживание
500 - 3 239 ₽
  • 500 руб. - за оформление карты;
  • 249 руб. в мес.; плата не взимается в первый месяц и далее при сумме операций по карте от 5 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка
  • 1 000 руб. при снятии до 100 000 руб.
  • 0% при снятии свыше 100 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 99 руб.;
  • 0% при сумме покупок от 5 000 руб. в месяц (комиссия возвращается в виде cash back по итогам месяца)
Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 300 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 350 000 руб. в день, до 2 000 000 руб. в мес.
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка;
  • СМС-информирование пакет "Базовый" - бесплатно, пакет "Карты+" - 59 руб. в мес.;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах Группы ВТБ);
  • плата за технический овердрафт - 36,5% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • возможность отмены платы за обслуживание при выполнении условий бесплатности;
  • бесплатное получение наличных в сторонних банкоматах при сумме покупок от 5 000 руб. в месяц;
Минусы
  • наличие комиссии за снятие наличных до 100 000 руб. в кассах банка
Особые ограничения
  • накопленные бонусы можно потратить только в магазинах "М.Видео"
Дата актуализации
22.03.2019 14:09
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «М.Видео» в 409 городах России
142
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Справочная информация
ПАО «Банк ВТБ»
Адрес
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ОГРН
1027739609391
Сайт
www.vtb.ru
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