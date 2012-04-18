На ваши вопросы отвечает эксперт Банка «Глобэкс»

|Вопрос:
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Здравствуйте, Ирина. Расскажите пожалуйста, от чего зависит максимальная сумма кредита для юридического лица?
|Ответ:
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Добрый день!
Максимальная сумма кредита, которая может быть предоставлена юридическому лицу, зависит от ряда факторов, которые можно выделить в две основных группы:
Возможность банка-кредитора в части максимальных сумм, предоставляемых заемщику, традиционно ограничивается:
— максимальным риском на одного заемщика или группу заемщиков, определяемым как доля от собственного капитала банка (норматив Н6);
— максимальным риском на отрасль (к примеру на компании строительного, финансового, торгового и т. д. секторов);
— размером резервов, необходимых к формированию в результате предоставления данного кредита.
Степень риска возвратности кредита со стороны заемщика традиционно определяется как совокупность факторов:
— финансовое положение заемщика;
— финансовая устойчивость заемщика;
— кредитная история;
— ретроспективные финансово-экономические показатели;
— документальное подтверждение источников погашения кредита, в т. ч. контрактная база потенциального заемщика;
— наличие и величина обеспечения по кредиту, его ликвидность, возможность возврата кредита путем реализации данного залога.
Было бы неправильно выделять отдельно тот или иной фактор, который однозначно бы определил максимальный риск на заемщика. Специалисты службы кредитного анализа и риск-менеджмента ЗАО «Глобэксбанк» проводят комплексный анализ заявок, поступающих в банк. Данный анализ позволяет учесть все вышеперечисленные факторы. Окончательное решение о возможности кредитования заемщика принимает Кредитный комитет банка, являющийся коллегиальным органом.
|Вопрос:
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Здравствуйте,Ирина. Мой вопрос о банковских переводах крупной суммы денег в Великобританию. Я живу в Англии и здесь, в Москве, после продажи квартиры мне необходимо сделать конвертацию в английские фунты и перевести деньги в Англию — на мой счет или счет мужа. Оказывает ли ваш банк такие услуги, если да — какой курс конвертирования и процент за банковский перевод.
|Ответ:
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Здравствуйте Инна!
В Глобэксбанке возможно осуществить операцию по отправлению денежных средств в Великобританию.
В соответствии с действующими тарифами банка комиссия за перевод составит 0,5% от суммы перевода мин. 35 евро максимум 100 евро (Оплата комиссии возможна в рублях РФ по курсу Банка России, действующему на день совершения операции). Конвертация в фунты производится по внутреннему курсу банка ГЛОБЭКС, установленному на день совершения операции. Если Вы являетесь резидентом РФ, Вы можете осуществить перевод средств только на Ваш счет и при предоставлении в банк уведомления из налоговой инспекции об открытии счета за рубежом.
|Вопрос:
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Не нашел круглосуточного телефона поддержки клиентов.
|Ответ:
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Добрый день!
В Банке действует круглосуточный телефон только для держателей банковских карт: (495) 232-37-23.
Справочная служба Банка работает по графику работы головного офиса Банка: ПН-ЧТ 9.00—18.00, ПТ 9.00—16.45 (мск.), СБ-ВС и праздничные дни — выходные, тел. (495) 514-05-14.
Консультацию в Новосибирском филиале Банка можно получить в рабочие часы филиала по телефонам (383) 22-77-145, (383) 22-77-142.
|Вопрос:
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Здравствуйте, Ирина.
|Ответ:
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Добрый день!
В соответствии с программой ипотечного кредитования для военнослужащих-участников НИС для приобретения жилья большей площади возможно использовать свои личные средства, средства целевого-жилищного займа и кредит. Максимальная сумма кредита до 2,2 млн.рублей.
Программа ипотечного кредитования для военнослужащих -участников НИС не предусматривает дополнительный кредит под залог имеющейся недвижимости.
|Вопрос:
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Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Есть ли определённые сроки вывода имущества из залога по заявлению клиента? Наша организация сталкнулась впервые с таким долгим зятянувшимся данным процессом. Ни в одном банке мы не сталкивались с тем, чтобы заявление рассматривалось как будто рассматривают заявку на кредит (месяц)! Я от своего менеджера в г. Димитровграде не могу добиться одной единственной еденицы моего же имущества, по которому было вовремя погашены и основные суммы и проценты. Такое отношение нас просто шокировало. Так как нахожусь далековато от Тольятти, звоню по телефону Зиброву В. В. (рукаводитель над нашим филиалов в г. Димитровграде), но меня даже с ним не соединяют…и дама, которая мне сказала что со мной ни кто разговаривать не будет, вежливо сообщила мне, что я занимаю линию! Это я- та которая давала и даёт даход банку на протяжении стольких лет! У нас сорвались все планы, мы потеряли заказчика…и до сих пор не можем даже сроки выяснить…не то чтобы планировать дальше какие-либо действия в бизнесе с данной единицой имущества. Финансовый директор ООО «ЕВРОМЕТ» Володина Виктория +79061400010. Зарание благодарю за ответ!
|Ответ:
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Добрый день!
Уважаемая Виктория,
по существу Вашего обращения проведен анализ сложившейся ситуации.
Ответ руководителя подразделения, обслуживающего счета Вашей организации направлен на адрес Вашей электронной почты.
|Вопрос:
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Добрый день, Ирина! Мы с мужем оформили автокредит (дифференцированные платежи)в банке НТБ в декабре 2011 года. При оформлении документов кредитному менеджеру был задан вопрос — если мы захотим частино доосрочно погашать свой кредит (например, внеся одноразово сумму 200 т. р.), нам предоставят новый график платежей, чтобы мы знали, какие потом у нас будут регулярные платежи? Ответ был — да, заново распечатаем и выдадим. Сейчас мы имеем возможность внести крупную сумму. Мы связались с отделением банка, где мы оформляли кредит, нам сказали — никаких новых графиков выдавать мы не будем, а девочка, которая вам это сказала уже не работаеет,за её слова ответственности не несем, звоните каждый раз перед датой очередного платежа, будем сообщать сколько вам платить. На сколько это корректно, хотелось бы знать? Почему мы не имеем возможности получить на руки новый график платежей? Спасибо заранее.
|Ответ:
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Добрый день!
При частичном досрочном погашении автокредита Банк обязан выдавать новый скорректированный график ежемесячных платежей, что и сделает в обязательном порядке обслуживающее Вас подразделение при Вашем личном обращении.
|Вопрос:
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Здравствуйте. Сегодня были в отделении на Щетинкина в г. Новосибирске. Был один операционист, мы хотели отправить 3600 долларов США посредством Вестерн Юнион. Нам отказали ввиду того, что «я тут одна и если вдруг придут другие клиенты — им придется ждать». В тот момент в отделении кроме нас никого не было. Можно узнать как ранжируются Ваши клиенты и когда такие клиенты как мы (не знаю как у Вас называют клиентов низшего слоя) могут получить услугу (заметьте оплачиваемую и очень даже неплохо оплачиваемую)? Или снимите табличку Вестерн Юнион, т. к. я являюсь держателем карты Голд Вестерн Юниона и требую разобраться в ситуации и уведомить меня, а в противном случае по факту отказа я обращусь в ТУ ЦБ и Вестерн Юнион. Меня устроил бы вариант увольнения вашего сотрудника за такую наглость.
|Ответ:
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Добрый день!
Приношу Вам свои извинения за отрицательные впечатления от посещения нашего отделения и неудавшуюся попытку отправить перевод. Мы очень постараемся не причинять в дальнейшем нашим клиентам таких неудобств. Т. к. Вы являетесь нашим частым клиентом — предлагаю при следующем посещении отделения Банка на личном опыте убедиться в улучшении качества обслуживания и действенности мер, применяемых к сотрудникам!
|Вопрос:
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Здравствуйте, Ирина! Увидела, что ваш банк предоставляет такую услугу, как получение кредита на выкуп доли в квартире, причем минимальный первоначальный взнос — 20%. Может ли моя родная сестра, которой 30 лет, она замужем и имеет фамилию не как у меня, выкупить мою долю в квартире? Всего в квартире 5 собственников: мой отец, моя мать, моя сестра, моя племянница (дочь сестры) и я. Если это возможно, то какие документы нужны для подачи документов на такой кредит и какая будет процентная ставка при минимальном взносе?
|Ответ:
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Добрый день Людмила!
Банк предлагает кредит на покупку оставшейся доли в квартире в рамках программы " Индивидуальная жилая недвижимость». Программа предполагает количество созаемщиков, не превышающее 4 человек. При минимальном первоначальном взносе ставка по кредиту составит 15—16% годовых (ставка плавающая), в зависимости от наличия или отсутствия личного страхования.
Для получения более подробной консультации рекомендую Вам обратиться к сотрудникам отдела ипотеки филиала " Московский» по тел.
(495) 232-16-43.
|Вопрос:
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Не могу найти информацию по следующим вкладам:
|Ответ:
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Добрый день!
С 21 января 2012 года прекращен прием средств в ранее действовавшие вклады линейки ОАО НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК.
Принятые ранее вклады будут действовать до окончания срока вклада, указанного в договоре (включая прием дополнительных взносов по ним). После окончания срока вклада, договор продлевается на условиях вклада до востребования. Для переоформления денежных средств на новые вклады, вкладчикам необходимо в день окончания срока вклада явиться в подразделение банка, где открыт срочный вклад, и переоформить договор.
|Вопрос:
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Вопрос по ипотеке с использованием материнского капитала (МСК).
|Ответ:
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Добрый день!
Ипотечный продукт «Материнский капитал» предназначен для повышения эффективности мер, предоставляемых в рамках государственной поддержки семьям, имеющим детей. Процентные ставки по продукту от 7,65 до 10,75.
Как следует из письма — у Вас есть желание купить квартиру в строящемся доме, но, к сожалению, использовать мат. капитал в качестве первоначального взноса можно только при покупке уже готового жилья (приобретение квартиры на вторичном рынке).
Как вариант, советуем рассмотреть возможность оформления обычного кредита, например, по программе «Новостройка» или по нашей программе «Индивидуальная — жилая недвижимость». Вы сможете в течение 2 месяцев осуществить частичное досрочное гашение кредита за счет средств материнского капитала, и Вам будет пересчитан ежемесячный платеж в меньшую сторону.
Если у Вас есть интерес к такому варианту — мы вышлем Вам подобный расчет (напишите пожалуйста удобный для Вас способ связи).
Для получения подробной устной консультации предлагаю Вам обратиться в наш офис в Самаре.
|Вопрос:
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Уважаемая Ирина!
|Ответ:
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Добрый день!
Мы можем предложить Вам 2 вклада — Рантье и Сберегательный плюс. Оба вклада пополняемые и с возможностью частичного снятия.
Процентная ставка по вкладу Рантье зависит от срока вклада и размера неснижаемого остатка, выбранного Вами, но который не может быть больше суммы средств вносимых во вклад в день заключения Договора вклада, частичное снятие возможно до размера неснижаемого остатка. Выплата процентов ежемесячно с возможностью капитализации. Максимальная процентная ставка по вкладу Рантье в рублях 8,70%, в долларах США/евро 4,75%. Процентная ставка по вкладу «Сберегательный плюс» определяется сроком вклада и суммой средств размещенных во вклад. Выплата процентов производится в конце срока вклада. Частичное снятие возможно до минимальной суммы вклада, максимальная ставка в рублях составляет 7,75% в инвалюте 3,65%. По вкладу «Сберегательный плюс» предусмотрено начисление дополнительных бонусных процентов по ставке 1%, которое производится при условии если Вы в течение всего срока вклада не воспользуетесь опцией частичного снятия денежных средств.
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Добрый день!
Данное требование является обязательным, и зафиксировано именно для защиты заемщиков от необдуманных шагов, т. к. перед тем, чтобы решиться купить жилье в кредит необходимо внимательно взвесить все «за» и «против», оценить реально на достаточно долгий срок свои финансовые возможности. Для того, чтобы заемщик мог спокойно оплачивать ежемесячные платежи, и введен данный коэффицент.
Если же Вы готовы, платить больше — советую Вам воспользоваться тем, что отменен мораторий на досрочное погашение, и у заемщика есть возможность сократить срок кредита и уплаченные проценты. Минимальная сумма досрочного погашения составляет 10 000рублей.
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Добрый день!
Банк изменил тарифы по РКО, используемые при обслуживании при ипотечном кредитовании по программе «Военная ипотека« в Московском регионе с 19 декабря 2011 г. Заемщик оплачивает либо открытие и исполнение аккредитива либо выдачу кредитных денежных средств наличными и аренду сейфовой ячейки. Величина общих платежей Банку не претерпела изменений. В настоящее время официальной информации об изменении Тарифов нет.
|Вопрос:
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Являлся вкладчиком вашего банка. в 2008 году Глобэкс в кризис не отдавал мне мой вклад 2 месяца после истечения срока, как и многим вашим вкладчикам. Каковы гарантии, что в случае открытия нового вклада, ваш банк опять не нарушит закон?
|Ответ:
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Добрый день!
Очень приятно, что несмотря на непростую историю взаимоотношений с нашим банком, Вы рассматриваете ГЛОБЭКС в качестве банка для Ваших сбережений. Хочется особенно подчеркнуть, что в настоящее время 99,16% акций Банка принадлежат государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк), таким образом мы предлагаем нашим клиентам сочетание универсальности и клиентоориентированности коммерческого банка с надежностью государственного банка. Кроме того, на сегодняшний день банк «ГЛОБЭКС» имеет кредитные рейтинги от двух ведущих международных рейтинговых агентств: Standard & Poor’s и Fitch Ratings — прогноз «стабильный».
|Вопрос:
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Как позвонить вашему ипотечному консультанту?
|Ответ:
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Екатерина Викторовна, добрый день!
Судя по адресу, Вас интересуют наши ипотечные услуги в Санкт- Петербурге. Вы можете позвонить по телефону (812) 332 36 36 (доб. 11 00) либо написать вопрос в ф-л Петербургский»
ipoteka-info@spb.globexbank.ru
Наши специалисты предоставят Вам всю необходимую информацию
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