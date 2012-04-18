На ваши вопросы отвечает эксперт Банка «Глобэкс»

Добрый день!

Максимальная сумма кредита, которая может быть предоставлена юридическому лицу, зависит от ряда факторов, которые можно выделить в две основных группы:

Возможности банка по кредитованию тех или иных юридических лиц, отраслей и секторов экономики. Они обусловлены как нормативными ограничениями, накладываемыми Центральным Банком России, так и самостоятельной политикой риск-менеджмента банка.

Степенью риска возвратности кредита со стороны потенциального заемщика.

Возможность банка-кредитора в части максимальных сумм, предоставляемых заемщику, традиционно ограничивается:

— максимальным риском на одного заемщика или группу заемщиков, определяемым как доля от собственного капитала банка (норматив Н6);

— максимальным риском на отрасль (к примеру на компании строительного, финансового, торгового и т. д. секторов);

— размером резервов, необходимых к формированию в результате предоставления данного кредита.

Степень риска возвратности кредита со стороны заемщика традиционно определяется как совокупность факторов:

— финансовое положение заемщика;

— финансовая устойчивость заемщика;

— кредитная история;

— ретроспективные финансово-экономические показатели;

— документальное подтверждение источников погашения кредита, в т. ч. контрактная база потенциального заемщика;

— наличие и величина обеспечения по кредиту, его ликвидность, возможность возврата кредита путем реализации данного залога.

Было бы неправильно выделять отдельно тот или иной фактор, который однозначно бы определил максимальный риск на заемщика. Специалисты службы кредитного анализа и риск-менеджмента ЗАО «Глобэксбанк» проводят комплексный анализ заявок, поступающих в банк. Данный анализ позволяет учесть все вышеперечисленные факторы. Окончательное решение о возможности кредитования заемщика принимает Кредитный комитет банка, являющийся коллегиальным органом.