Рефинансирование
Абсолют Банк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Рефинансирование» в 38 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк»
- Адрес
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127051, г. Москва, Цветной б-р, д. 18
- Сайт
- www.absolutbank.ru
- Отделения и банкоматы
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в городе Москва
- Телефоны
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8 800 200-20-05 — единая справочная служба(495) 777-71-71