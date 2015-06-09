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Ипотека в Алтайкапиталбанке

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Процентные ставки и условия по кредитному продукту

6 ипотечных кредитов
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
9% до 2 486 535 ₽ 20 лет 20%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
10,5% до 15 000 000 ₽ 30 лет 15%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
10,5% до 15 000 000 ₽ 30 лет 15%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
10,5% до 15 000 000 ₽ 30 лет -
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
11% до 15 000 000 ₽ 30 лет -
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
6% до 6 000 000 ₽ 30 лет 20%
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы об ипотечных кредитах Алтайкапиталбанка

Оценка: 4 Не засчитана
Здравствуйте! Банком в принципе доволен, при этом есть ряд пожеланий. Создать хотя бы одно круглосуточное отделение и открыть возможность погашения ипотеки через терминалы... Весь отзыв
Все отзывы
6 853

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