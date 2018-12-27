изменить банк

1 ипотечный кредит

Ипотечный кредит Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности от 9,5% до 100 000 000 ₽ 20 лет 20%

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.