Разбор Банки.ру. Кредитная карта «МТС Деньги Weekend»: как пользоваться

Что получается, когда сотовый оператор выходит на рынок банковских услуг? Кешбэк до 9% раз в неделю, льготный период до 51 дня, бесплатное снятие собственных средств в любых банкоматах в РФ. Но и без минусов тоже не обошлось.



Основные условия

Кредитная карта Weekend МТС Банка выпускается с августа 2017 года. Доступна бесконтактная оплата, можно «платить телефоном» с использованием Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay. Главная особенность карты в том, что кешбэк за покупки начисляется не раз в месяц, как у большинства карт, а раз в неделю по пятницам. Отсюда и название — Weekend. Кешбэк начисляется в рублях за каждую покупку, его размер зависит от категории товара. За покупки в кинотеатрах, кафе и ресторанах, такси и каршеринге, а также билетов на мероприятия кешбэк составит 5%. На остальные категории товаров — 1%. До конца 2019 года действует повышенный кешбэк за оплату услуг в клиниках «Медси» — 9%. Максимальная сумма кешбэка в месяц — 3 000 рублей. На рынке есть более интересные предложения по этому показателю. Например, у кредитной «Мультикарты» ВТБ максимальный размер кешбэка не ограничен.

Максимальный кредитный лимит — 299 999 рублей. И здесь МТС не в лидерах. Так, Росбанк по карте «120подНОЛЬ» предлагает кредитный лимит до 1 млн рублей, до 600 000 рублей можно получить по карте Райффайзенбанка.

Стоимость обслуживания — 900 рублей в год (списывается в первый месяц использования карты), выпуск и доставка карты — бесплатно. Комиссия за обслуживание не удерживается только в том случае, если карта не используется. Довольно жесткие условия. Например, по карте «Можно Все» Росбанка ежемесячная плата в размере 79 рублей не списывается в первый месяц использования карты и в последующем, если сумма операций в месяц превышает 15 000 рублей.

Льготный период возврата средств — до 51 дня (открывается каждый месяц с 1-го по 30-е (31-е) число текущего месяца и действует до 20-го числа следующего месяца). То есть грейс-период отсчитывается с даты покупки и до конца текущего месяца плюс 20 дней. С этой точки зрения покупки в начале месяца совершать более выгодно. На рынке есть кредитные карты с гораздо большим грейс-периодом: например до 62 дней у Росбанка и до 100 дней у Альфа-Банка. При превышении льготного периода на сумму задолженности начисляются проценты — от 24,9% до 27%. Минимальный ежемесячный платеж составляет 5% от суммы долга, но не менее 100 рублей. За пропуск платежа взимается штраф в размере 500 рублей плюс 0,1% от задолженности за каждый день.

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ С CASHBACK Выбор пользователей Банки.ру

СМС-информирование стоит 59 рублей в месяц, при этом если оно подключается по инициативе банка, то первые два месяца плата не взимается. Банк проявляет инициативу один раз — при оформлении карты. Он высылает клиенту СМС, где предлагает подключить СМС-информирование на условиях бесплатного пользования в течение двух месяцев. Клиент может отказаться от услуги, но если потом решит самостоятельно подключить СМС-информирование, то бесплатные два месяца не предоставляются. По стоимости этой услуги карта вполне «в рынке».

Карту могут оформить граждане РФ от 20 до 70 лет, подтверждать доход не потребуется. Получить карту можно в отделениях банка, в салонах МТС или курьером (бесплатно). Активация осуществляется автоматически в момент выдачи.

Снять и пополнить

Снимать собственные средства с карты можно бесплатно в банкоматах любых банков на территории РФ, за границей комиссия составит 1%, минимум 100 рублей за операцию. Снять собственные средства в кассах МТС Банка без использования карты можно с комиссией 0,5% от суммы операции. Это нормальная практика, хотя бывают исключения. Например, по кредитной карте Cash back Ситибанка взимается комиссия в размере 4,9% (минимум 490 рублей) при любом снятии наличных в банкомате: хоть кредитных, хоть собственных.

Снимать кредитные средства с карты можно, но придется заплатить комиссию 3,9% от суммы снятия + 350 рублей или 4% при снятии кредитных средств без использования карты в кассах МТС Банка. Обычно банки взимают комиссию за снятие кредитных средств. Но бывают исключения. Например, «Просто кредитная карта» Ситибанка, чьим важным преимуществом является отсутствие комиссии за снятие денежных средств в банкоматах.

Пополнить кредитную карту «МТС Деньги Weekend» бесплатно клиент может:

со счета или карты физического лица другого банка через мобильное приложение или интернет-банк МТС Банка, а также на сайте банка через специальный сервис p2p;

в банкоматах и терминалах МТС Банка;

в дополнительных офисах банка;

в терминалах Московского Кредитного Банка;

в терминалах QIWI/Telepay/Cyberplat, расположенных в салонах МТС.

Следует учитывать, что сроки зачисления средств на счет в этих каналах могут отличаться:

деньги зачисляются сразу при перечислении через в банкоматы, интернет- и мобильный банк, дополнительные офисы банка, на официальном сайте;

в терминалах и кассах салонов связи МТС зачисление может происходить в течение 1—3 дней.

Внимание, страховка!

При оформлении карты клиент подписывает заявление об открытии счета и присоединении к договору, в котором есть пункт 2.3, где клиент дает согласие на присоединение к программе страхования. То есть, подписав это заявление, клиент вместе с картой получает еще и страховку. Чтобы отказаться от страховки на этапе оформления карты в салоне оператора «МТС», нужно отправить СМС с текстом «НЕТСТРАХ» или «NETSTRAH3» на короткий номер МТС Банка (2121). Операция доступна для абонентов всех операторов связи. Если же оформление происходит в офисе банка, для отказа от страховки достаточно сообщить об этом менеджеру.

После получения карты отключить страховку можно, позвонив на номера телефонов 8 (800) 250-08-90 или 8 (800) 250-05-20 и далее следуя инструкции IVR.

Плюсы:

начисление кешбэка раз в неделю, а не раз в месяц, как у большинства карт;

бесплатное снятие собственных средств в банкоматах любых банков на территории РФ;

кешбэк деньгами.

Минусы:

не слишком большой грейс-период;

не предусмотрено бесплатное обслуживание по карте;

небольшой максимальный кредитный лимит.

Кому подходит карта?

Карта подходит тем, кто часто совершает покупки в указанных категориях повышенного кешбэка и хочет получать его каждую неделю. Карта не подойдет тем, кто заинтересован в крупных покупках: кредитный лимит небольшой, а максимальный кешбэк в месяц ограничен 3 000 рублей.

Антонина САМСОНОВА, Ольга СТАНЧАК, Banki.ru