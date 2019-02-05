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Долинск, кредитная карта Все кредитные карты банка

Стандартный Gold

MasterCard Gold — Долинск
Основные характеристики
  • ставка 20,5% годовых
  • кредитный лимит до 500 000  ₽
  • льготный период до 56 дней
  • годовое обслуживание 2 500 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • возможна привязка карты к Google Pay
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
2 500 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

3,9%

Снятие наличных в ПВН банка

3,9%

Снятие наличных в банкоматах других банков

4,9%, мин. 5 долл. (эквивалент)

Снятие наличных в ПВН других банков

4,9%, мин. 5 долл. (эквивалент)

Лимиты по операциям
на снятие наличных в день - 3 000 долл. (эквивалент)
Дополнительная информация
  • бесплатное СМС-информирование;
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 10 руб.;
  • неустойка за просрочку возврата кредита и (или) уплаты процентов - 36,5% годовых;
  • штраф за неразрешенный овердрафт - 46% годовых;
  • конвертация - по курсу платежной системы
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 100 000 до 500 000 ₽
Льготный период
до 56 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
20,5%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 23 до 63 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ

доход должен составлять не менее 20 000 рублей

Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • невысокая процентная ставка
Минусы
  • комиссия за снятие собственных средств в банкоматах/кассах банка;
  • крупная комиссия за снятие кредитных средств;
  • льготный период не распространяется на операции по снятию наличных;
  • подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ
Особые ограничения
  • требуется постоянная регистрация в г. Южно-Сахалинск, Долинск, Корсаков
Дата актуализации
05.02.2019 14:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Стандартный Gold» в 3 городах России
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Долинск»
Адрес
693007, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 145
Отделения и банкоматы
в вашем городе Южно-Сахалинск
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Банкоматы 9
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Телефоны
(4242) 49-40-10