Долинск, кредитная карта Все кредитные карты банка
Стандартный Gold
MasterCard Gold — Долинск
Основные характеристики
- ставка 20,5% годовых
- кредитный лимит до 500 000 ₽
- льготный период до 56 дней
- годовое обслуживание 2 500 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- возможна привязка карты к Google Pay
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
2 500 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
3,9%
Снятие наличных в ПВН банка
3,9%
Снятие наличных в банкоматах других банков
4,9%, мин. 5 долл. (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН других банков
4,9%, мин. 5 долл. (эквивалент)
Лимиты по операциям
на снятие наличных в день - 3 000 долл. (эквивалент)
Дополнительная информация
- бесплатное СМС-информирование;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 10 руб.;
- неустойка за просрочку возврата кредита и (или) уплаты процентов - 36,5% годовых;
- штраф за неразрешенный овердрафт - 46% годовых;
- конвертация - по курсу платежной системы
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 100 000 до 500 000 ₽
Льготный период
до 56 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
20,5%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 23 до 63 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
доход должен составлять не менее 20 000 рублей
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- невысокая процентная ставка
Минусы
- комиссия за снятие собственных средств в банкоматах/кассах банка;
- крупная комиссия за снятие кредитных средств;
- льготный период не распространяется на операции по снятию наличных;
- подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ
Особые ограничения
- требуется постоянная регистрация в г. Южно-Сахалинск, Долинск, Корсаков
Дата актуализации
05.02.2019 14:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Стандартный Gold» в 3 городах России
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Долинск»
- Адрес
- 693007, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 145
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Южно-Сахалинск
- Телефоны
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(4242) 49-40-10