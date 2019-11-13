Кредитные карты с льготным периодом в Россельхозбанке

|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
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Mastercard Standard
|от 26,9%
|до 1 000 000
|до 55
|0 - 1 800
|до 10%
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2 472 заявки
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитные карты со льготным периодом в Россельхозбанке — это возможность использовать денежные средства организации на свое усмотрение и не переплачивать за это. Для этого необходимо уложиться в определенный срок, в среднем составляющий 50-60 суток. На Banki.ru вы узнаете о длительности услуги, а также стоимости обслуживания и максимально доступной сумме в разных компаниях.
Нюансы ссуды
Этот вид займов отличается характерными чертами:
Мобильные приложения облегчают процесс отсчитывания льготного периода, алгоритм которого индивидуальный у каждого учреждения. В основном он привязывается к первой дате месяца или выписки, моменту активации счета или пластикового носителя, каждой покупке. Не всегда учитываются снятие денег в банкомате и онлайн-траты.
Клиент обязан вносить ежемесячные платежи через терминалы и банкоматы, кассы, салоны связи или безналичными переводами. При несоблюдении этого условия, организация вправе начислить штрафы, заблокировать бонусные опции или сам счет.
Заполнение заявки
Обратиться за денежной помощью двумя способами:
В обоих случаях вам понадобится заполнить анкету. В ней следует указать паспортные и личные данные (ФИО, дату рождения, адрес прописки), сведения о трудовой деятельности (общий стаж, актуальное место работы), уровень доходов и расходов. Нередко требуется информация о ближайших родственниках, образовании, дополнительном заработке. Необходимо также оставить контакты — свои собственные и поручителей.
Нужный пакет документов разнится. В основном вам понадобится паспорт и второе удостоверение личности, например, водительские права. Для подтверждения заработной платы придется получить справку 2-НДФЛ или по форме учреждения.
Проверка информации занимает от нескольких часов до пары суток. После этого организация принимает решение. Если оно положительное, то вам останется посетить отделение для завершения процесса оформления.