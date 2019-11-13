Кредитные карты с льготным периодом в Россельхозбанке

Кредитные карты со льготным периодом в Россельхозбанке — это возможность использовать денежные средства организации на свое усмотрение и не переплачивать за это. Для этого необходимо уложиться в определенный срок, в среднем составляющий 50-60 суток. На Banki.ru вы узнаете о длительности услуги, а также стоимости обслуживания и максимально доступной сумме в разных компаниях.

Нюансы ссуды

Этот вид займов отличается характерными чертами:

Лимит составляет до 300 000 рублей, реже идет речь о более крупных показателях.

Процентная ставка достигает 30 % в год и более. В течение грейс-периода этот параметр не учитывается, клиент вправе возвращать долг в том размере, в котором он был взят.

Минимальный платеж в течение льготного срока — до 5 % от потраченных средств.

После закрытия долга деньгами вновь можно пользоваться.

Платными являются обслуживание счета, смс-уведомления и снятие наличных в банкомате.

Как правило, действуют дополнительные бонусные опции. Среди них — скидки у партнеров организации, накопление миль, бесплатные услуги, онлайн-банкиг и кешбэк.

Существует автоматическая конвертация валюты при оплате за границей.

Мобильные приложения облегчают процесс отсчитывания льготного периода, алгоритм которого индивидуальный у каждого учреждения. В основном он привязывается к первой дате месяца или выписки, моменту активации счета или пластикового носителя, каждой покупке. Не всегда учитываются снятие денег в банкомате и онлайн-траты.

Клиент обязан вносить ежемесячные платежи через терминалы и банкоматы, кассы, салоны связи или безналичными переводами. При несоблюдении этого условия, организация вправе начислить штрафы, заблокировать бонусные опции или сам счет.

Заполнение заявки

Обратиться за денежной помощью двумя способами:

В ближайшем отделении банка в порядке очереди;

Через онлайн-форму на официальном сайте.

В обоих случаях вам понадобится заполнить анкету. В ней следует указать паспортные и личные данные (ФИО, дату рождения, адрес прописки), сведения о трудовой деятельности (общий стаж, актуальное место работы), уровень доходов и расходов. Нередко требуется информация о ближайших родственниках, образовании, дополнительном заработке. Необходимо также оставить контакты — свои собственные и поручителей.

Нужный пакет документов разнится. В основном вам понадобится паспорт и второе удостоверение личности, например, водительские права. Для подтверждения заработной платы придется получить справку 2-НДФЛ или по форме учреждения.

Проверка информации занимает от нескольких часов до пары суток. После этого организация принимает решение. Если оно положительное, то вам останется посетить отделение для завершения процесса оформления.