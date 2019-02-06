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Mastercard Gold
MasterCard Gold — Хоум Кредит Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 25 €
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,2%
Выпуск и обслуживание
25 €
единовременно за выпуск карты
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
3 евро
Снятие наличных в ПВН других банков
3 евро
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 20 000 евро в день в сторонних устройствах; покупки: до 50 000 евро в день
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 1,5 евро, начиная с 3-го месяца
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Минусы
- дорогое СМС-информирование
Дата актуализации
06.02.2019 09:12
Валюта счета:
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Mastercard Gold» в 138 городах России
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Справочная информация
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
- Адрес
- 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1
- ОГРН
- 1027700280937
- Сайт
- www.homecredit.ru
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