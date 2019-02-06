Обслуживание карты Тип карты Mastercard Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay Начисление процентов на остаток средств на счете 0,2% Выпуск и обслуживание 25 € единовременно за выпуск карты Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 3 евро Снятие наличных в ПВН других банков 3 евро Лимиты по операциям снятие наличных: до 20 000 евро в день в сторонних устройствах; покупки: до 50 000 евро в день Дополнительная информация СМС-информирование - 1,5 евро, начиная с 3-го месяца Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Минусы дорогое СМС-информирование Дата актуализации 06.02.2019 09:12 Валюта счета: евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.