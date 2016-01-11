На ваши вопросы отвечают эксперты Национального банка «ТРАСТ»

|Вопрос:
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Сколько нужно ждать ответ на мой вопрос от 11.01.2016 в 13.50
|Ответ:
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Добрый день!
С Уважением,
|Вопрос:
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Добрый день, есть кредит в Траст банке, кредит застрахован по договору коллективного страхования Траст Банк — Ренессанс Жизнь, в декларации застрахованного лица (имеется на руках) указано, что страховыми случаями являются наступление групп инвалидность № 1, № 2 и смерть.
|Ответ:
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Добрый день!
С Уважением,
|Вопрос:
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Дважды, с посещением отделения Спартаковский выражала свое несогласие с оказанием услуги смс информирования на прежний уже не актуальный номер телефона, просила отключить смс. Получала только устные уведомления сотрудника банка об отключении услуги. Сейчас вижу очередное списание за смс информирование. Но услугу банк на мой контактный номер не предоставлял. Значит 3 визита в отделение Cпартаковский были пустой тратой времени?
|Ответ:
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Добрый день!
С Уважением,
|Вопрос:
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В нашем городе нет представителя банка ТРАСТ Ездить в другой город у меня нет возможности т. к являюсь инвалидом,да и возраст не позволяет.Срок действия кредитной карты истёк ещё в2014 г. карту не меняли,но я ежемесячно платил все взносы.(Все чеки о оплате по кредиту целы) Подскажите Мою кредитную историю.Спасибо.
|Ответ:
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Добрый день!
С Уважением,
|Вопрос:
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Здравствуйте. 14.07.2015 внёс на счёт кредитного договора сумму для полного досроного погашения договора, сумму озвучили на телефонной горячей линии и в филиале банка получил справку на эту же сумму. Написал заявление о том, чтобы банк списал имеющиеся денежные средства в счёт полного досрочного гашения и закрытия кредитного договора. С конца августа 2015 звонил на горячую линию узнать, почему не приходит смс о закрыти договора, их ответ: «Ваше заявление находится в обработке, ждите…» На сегоднешний день 11.01.2016 договор не закрыт. С декабря 2015 года начали приходить смс-сообщения о необходимости внесения очереднего платежа.
|Ответ:
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Добрый день!
|Вопрос:
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Здравствуйте! Очень Вас прошу не звонить мне по телефону! Я не являюсь вашим клиентом и согласия на обработку своих данных не давала
|Ответ:
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Добрый день!
С Уважением,
|Вопрос:
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Кто отвечает в Вашем банке за действия ваших же сотрудников?!? Сейчас у меня имеется просрочка, да я буду оплачивать её и штрафы в полном объёме, да я платила по договору в течении двух лет без претензий со стороны банка. Сейчас тяжелые финансовые затруднения. Об этом звонящие на мой номер телефона так называемые сотрудники слышать не хотят. О решении вопроса через суд тоже говорить отказываются. Позволяют себе хамское отношение, угрозы органами опеки, тюрьмой и дошло до того что рассказывают о том как продадут мои долги коллекторам и как я в лучшем случае для себя же останусь инвалидом!!! Звонят родителям (хотя в офисе банка сказали что поставили отметку что я там не проживаю). Вчера заявили моей матери что её дочь не работать в СИЗО будет, а сидеть. Мне лично звонившая вчера же дама заявила о том что выездная группа Вашего банка будет продолжать работать с моим работодателем и что я лишусь последнего что у меня есть в том числе и работы. Я веду записи телефонных разговоров. И об этом предепреждаю на что сотрудники Вашего банка реагируют конечно по разному…одна кричит что отдаст меня под суд за подобные действия, другой передаёт привет Прокурору!!!! Некоторые позволяют себе оскорблять меня. Мошенница, воровка и тому подобное. С моей стороны будет обязательно написана претензия на Ваш банк и на действия Ваших сотрудников. Так же будет направлена жалоба в прокуратуру с предоставлением всех имеющихся записей телефонных разговоров. Направлена жалоба в Роспотребнадзор. Раз банк позволяет себе и своим сотрудникам подобные действия значит ….
|Ответ:
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Добрый день!
Также рекомендуем погасить существующую перед Банком задолженность.
С Уважением,
|Вопрос:
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18 декабря 2015 г. я внесла деньги на счет, недостающие для закрытия кредита. 21 декабря 2015 г. написала заявление с просьбой о списании с моего кредитного счета денежных средств в полном объеме и закрытии моего кредитного договора в связи с полным погашением, и выдать мне справку о закрытии кредитного счета и отсутствии задолженности перед банком. 24 декабря 2015 г. с моего кредитного счета был списан только ежемесячный платеж.
|Ответ:
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Добрый день!
С Уважением,
|Вопрос:
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Как я могу получить справку о том что перед банком нет задолженности и никаких обязательств? возможно ли выслать письмом такую справку по новому месту жительства? Не первый раз приходят сообщения о задолженности!
|Ответ:
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Добрый день!
С Уважением,
|Вопрос:
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Здравствуйте. Открывала вклад в офисе г. Ачинск. После того как закрылся офис, пользовалась онлайн, открыла другой вклад, скоро срок вклада заканчивается. Подскажите, если я переведу свои средства на счет в Сбербанке, какой % снимут? Или в какой банк я могу перевести в Ачинск без комиссии?
|Ответ:
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Добрый день!
Исходя из изложенной Вами в рамках обращения информации, денежные средства со счета вклада Клиент может перевести с помощью системы «TRUST ONLINE» по внешним реквизитам без комиссии при условии совпадения отправителя и получателя платежа или по реквизитам одной из перечисленных организаций (www.trust.ru/bank).
С Уважением,
|Вопрос:
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Доброго дня!
|Ответ:
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Добрый день!
С Уважением,
|Вопрос:
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Здравствуйте. До каких пор будут продолжаться звонки на телефон ребёнка??? Первое обращение к вам поступило 31.12.2015года. на адрес вашего банка были высланы данные о владельце номера и о дате его подключения (26.12.2015г). Вы будете звонить всем, кто будет подключать этот номер и после нас (если звонки не прекратятся, мы будем вынуждены заблокировать номер!)??????? Кто умнее?тот кто когда-то взял кредит в вашем банке и поменял потом номер или ВЫ, кто названивает и шлёт смс людям, не имеющим отношения к вашему банку????Если звонки не прекратятся в ближайшее время(по 50 в день и такое же количество смс), будем вынуждены обратиться в следственные органы.
|Ответ:
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Добрый день!
С Уважением,
|Вопрос:
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На протяжении нескольких месяцев меня одолевают звонками и смс оповещениями и звонками на домашний телефон, звонки идут целый день с раннего утра до позднего вечера, иногда и по ночам идут звонки и в будни и в выходные и в праздники, интервал между звонками доходит до ЧЕТЫРЕХ минут.У меня нет кредита в банке «Траст», я не являюсь ничьим поручителем в банке «Траст», я не подписывала ни какие бумаги в банке «Траст», на каком основании мне звонят и беспокоя меня?За день может поступить до 80 звонков.По смс несколько раз называли незнакомыми фамилиями и просили погасить разные суммы.Приходят смс что прийдут ко мне домой.Считаю что действия попадают под статью 163 УК РФ.Я своего согласия не давала на обработку моих персональных данных.Действия сотрудников банка «Траст» считаю незаконными.Прошу разобраться в данной ситуации и прекратить уже это безобразии.
|Ответ:
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Добрый день!
С Уважением,
|Вопрос:
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Здравствуйте. 25 марта 2014 года взял кредит в банке Траст 200000р.. Почти сразу пошло смс оповещение о том что я должен платить 7519р. до 18 числа хотя в договоре стоит дата 25.
|Ответ:
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Добрый день!
С Уважением
|Вопрос:
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Здравствуйте.
Есть такое недавнее интервью Рубена Аганбегяна (Председатель совета директоров банка Траст). http://www.gazeta.ru/business/2015/12/10/7948541.shtml
Он указывает: "Минимальный размер инвестиции в ноты составлял $150 тыс."
Я общаюсь со многими владельцами нот, которых обманул банк Траст (это не мои слова, это определение суда, точнее двух судов - краевой суд оставил данное определение в силе). "Формирование воли истца осуществлялось под влиянием обмана со стороны Банка, выразившегося в том числе: в предоставлении заведомо ложной информации о том, что: уровень рисков по Кредитным нотам такой же, как и по депозитам; Банк гарантирует выкуп этих ценных бумаг и выплату по ним процентов, в намеренном умолчании Банком об обстоятельствах, о которых он должен был сообщить при той добросовестности, какая от него требовалась" и т.д.
https://rospravosudie.com/court-anapsk...497707024/
Мне хотелось бы отметить, что обман некоторым образом продолжается. Есть не один и не два человека, "инвестиции" которых в ноты 3 298 000 руб. плюс незначительный НКД (до 6% от суммы). Все вместе это около 100 000$ по старому курсу, а не 150 000$.
Прокомментируйте, пожалуйста, данное несоответствие.
Горячая линия с 19.11.2008 просмотрена 8 131 381 раз