На ваши вопросы отвечают эксперты Национального банка «ТРАСТ»

Уважаемые Клиенты! Раздел представляет собой «Горячую линию» по вопросам, связанным с продуктами и услугами Национального банка «ТРАСТ». Чтобы задать вопрос, воспользуйтесь ссылкой «Задать вопрос» и изложите его суть.

Настоятельно просим Вас подробно описать ситуацию с указанием (при необходимости):

1) даты и примерного времени произошедшего события;

2) адреса (наименования) офиса, где событие произошло;

3) данных для однозначной идентификации Вас и оформленного в Банке продукта в поле «Информация для банка» (не публикуются на сайте): ФИО и дата рождения.

В противном случае эксперты Банка не смогут идентифицировать Вас и предоставить однозначный ответ по описанной ситуации. Вопросы обрабатываются по мере их поступления. В некоторых случаях необходимо проведение подробного служебного расследования для установления всех аспектов описанной ситуации. Это может занять несколько дней. Просим Вас проявить терпение, ни одно обращение о продуктах и услугах НБ «ТРАСТ» (ОАО) на данной «Горячей линии» не остается без нашего внимания.

Раздел модерируется представителями Банка. Вопросы, не относящиеся к НБ «ТРАСТ» (ОАО) или противоречащие правилам общения на данном сайте, будут удаляться.