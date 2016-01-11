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Национальный Банк «Траст»: Горячая линия

Уважаемые Клиенты! Раздел представляет собой «Горячую линию» по вопросам, связанным с продуктами и услугами Национального банка «ТРАСТ». Чтобы задать вопрос, воспользуйтесь ссылкой «Задать вопрос» и изложите его суть.

Настоятельно просим Вас подробно описать ситуацию с указанием (при необходимости):
1) даты и примерного времени произошедшего события;
2) адреса (наименования) офиса, где событие произошло;
3) данных для однозначной идентификации Вас и оформленного в Банке продукта в поле «Информация для банка» (не публикуются на сайте): ФИО и дата рождения.

В противном случае эксперты Банка не смогут идентифицировать Вас и предоставить однозначный ответ по описанной ситуации. Вопросы обрабатываются по мере их поступления. В некоторых случаях необходимо проведение подробного служебного расследования для установления всех аспектов описанной ситуации. Это может занять несколько дней. Просим Вас проявить терпение, ни одно обращение о продуктах и услугах НБ «ТРАСТ» (ОАО) на данной «Горячей линии» не остается без нашего внимания.

Раздел модерируется представителями Банка. Вопросы, не относящиеся к НБ «ТРАСТ» (ОАО) или противоречащие правилам общения на данном сайте, будут удаляться.
информация о банке «Национальный Банк «Траст»»

На ваши вопросы отвечают эксперты Национального банка «ТРАСТ»

Елена Станецкая
Елена Станецкая
директор дирекции по работе с обращениями клиентов
информация об эксперте
Приём вопросов приостановлен.
категории вопросов
все Потребительские кредиты 4607 Кредитные карты 2253 Разное 1247 Вклады 1231 О банке 588 РКО 254 Автокредиты 86 Ипотека 60
Вопрос:

Сколько нужно ждать ответ на мой вопрос от 11.01.2016 в 13.50

постоянный адрес
Salavat310780 (Салават Республика Башкортостан) 12.01.2016 14:08
Ответ:

Добрый день!
В рамках обращения проводится проверка, о результатах Клиент будет уведомлен дополнительно.

С Уважением,

Елена Станецкая
Вопрос:

Добрый день, есть кредит в Траст банке, кредит застрахован по договору коллективного страхования Траст Банк — Ренессанс Жизнь, в декларации застрахованного лица (имеется на руках) указано, что страховыми случаями являются наступление групп инвалидность № 1, № 2 и смерть.
Летом 2014 началось ухудшение здоровья, 6 ноября получена справка медико-социальной экспертизы о наступлении группы инвалидности № 2, все необходимые документы собраны и переданы в белгородское отделение Национальный Банк Траст 31122014.
В июне месяце 2015 года от страховой компании Ренессанс Жизнь пришел отказ, с указанием того, что группа инвалидности № 2 не является страховым случаем.
Повторно отправили все документы и повторно получили отказ от страховой.
Попытки прояснить ситуацию в банке, ни в местном отделении, ни по телефону горячей линии в Москве ни к чему не привели, из белгорода посылали в москву, из москвы посылали в белгород, и так несколько месяцев, и это все под непрекращающимися звонками службы взыскания банка (до 50 звонков в сутки), потом ситуация изменилась и в банке начали посылать в страховую компанию.
Сейчас пришло письмо из ООО МБА Финанс с угрозами подать в суд.
Что делать в этой ситуации не знаю — по состоянию здоровья не работаю с июня 2014 года, платежи на занятые деньги вносила по март 2015, после такой возможности не стало.
Уважаемая Елена Станецкая, проясните пожалуйста ситуацию — куда мне пойти, к кому обратиться, кому пожаловаться, чтобы урегулировать этот вопрос?
Получается, что кредит в вашей организации выдан на обманных условиях, обещано мне одно, а на деле — все совсем по-другому — я не сильна в юридических вопросах, но твердо знаю, что мы живем в правовом государстве, и за все эти махинации кто-то должен понести наказание!
Заранее благодарна за ваш ответ!

постоянный адрес
belstar (Белгород) 11.01.2016 17:33
Ответ:

Добрый день!
Согласно заявлению на кредит и декларации застрахованного лица страховым случаем является наступление инвалидности 2 группы с ограничением способности к трудовой деятельности третьей степени.
Банк передает в страховую компанию полный комплект документов для рассмотрение вопроса о наступлении страхового случая. Решение о признании случая страховым принимает страховая компания.
В соответствии с Приказом от 23.12.2009 № 1013 «Об утверждении классификаций и критериев, используемых при осуществлении МСЭ граждан федеральными государственными учреждениями МСЭ» критерием для установления 2-й группы инвалидности является нарушение здоровья человека со стойким выраженным расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, со способностью к трудовой деятельности второй степени, т. е. возможность установления 2-й группы инвалидности с третей степенью ограничения способности к трудовой деятельности законодательством с даты вступления Приказа в силу не предусмотрена. Указанная степень ограничения способности к труду устанавливается только при первой группе инвалидности. Таким образом, граждане, которым ранее МСЭ устанавливала 2-ю группу инвалидности с третьей степенью ограничения к труду, с апреля 2010 г. признаются инвалидами 1 группы.
В рамках описанной Вами ситуации задолженность по Договору необходимо погашать.

С Уважением,

Елена Станецкая
Вопрос:

Дважды, с посещением отделения Спартаковский выражала свое несогласие с оказанием услуги смс информирования на прежний уже не актуальный номер телефона, просила отключить смс. Получала только устные уведомления сотрудника банка об отключении услуги. Сейчас вижу очередное списание за смс информирование. Но услугу банк на мой контактный номер не предоставлял. Значит 3 визита в отделение Cпартаковский были пустой тратой времени?

постоянный адрес
uniklik (Москва) 11.01.2016 15:11
Ответ:

Добрый день!
Услуга «СМС-справка по счету» отключена.
Плата, списанная за данную услугу после 30.11.2015 г., возвращена. 
Приносим свои извинения за доставленные неудобства.

С Уважением,

Елена Станецкая
Вопрос:

В нашем городе нет представителя банка ТРАСТ Ездить в другой город у меня нет возможности т. к являюсь инвалидом,да и возраст не позволяет.Срок действия кредитной карты истёк ещё в2014 г. карту не меняли,но я ежемесячно платил все взносы.(Все чеки о оплате по кредиту целы) Подскажите Мою кредитную историю.Спасибо.

постоянный адрес
pif52 (Мичуринск тамбовская обл.) 11.01.2016 13:53
Ответ:

Добрый день!
Информацию о сумме задолженности по карте Клиент может получить, обратившись по телефону горячей линии Банка: 8-800-200-11-44.
Отчет о кредитной истории Клиент может получить:
1) обратившись лично в офис Банка. Услуга по предоставлению отчета из Национального бюро кредитных историй является платной — 1 000,00 руб.;
2) обратившись в Бюро кредитных историй.

С Уважением,

Елена Станецкая
Вопрос:

Здравствуйте. 14.07.2015 внёс на счёт кредитного договора сумму для полного досроного погашения договора, сумму озвучили на телефонной горячей линии и в филиале банка получил справку на эту же сумму. Написал заявление о том, чтобы банк списал имеющиеся денежные средства в счёт полного досрочного гашения и закрытия кредитного договора. С конца августа 2015 звонил на горячую линию узнать, почему не приходит смс о закрыти договора, их ответ: «Ваше заявление находится в обработке, ждите…» На сегоднешний день 11.01.2016 договор не закрыт. С декабря 2015 года начали приходить смс-сообщения о необходимости внесения очереднего платежа.
Сегодня пришло смс -собщение о том, что началась процедура взыскания долга.

постоянный адрес
Salavat310780 (Салават Республика Башкортостан) 11.01.2016 13:50
Ответ:

Добрый день!
Банком проведены мероприятия по урегулированию возникшей ситуации. Информацию по Договору Клиент может получить, обратившись по телефону горячей линии Банка.
Приносим свои извинения за доставленные неудобства.


С уважением,

Елена Станецкая
Вопрос:

Здравствуйте! Очень Вас прошу не звонить мне по телефону! Я не являюсь вашим клиентом и согласия на обработку своих данных не давала

постоянный адрес
openid.yandex.ru/madam-tata45 (Тверь) 10.01.2016 09:05
Ответ:

Добрый день!
Для рассмотрения вопроса об исключении номера телефона из карточки Клиента в Банк должно поступить заявление от Заемщика с указанием актуальных контактных данных или документ, подтверждающий принадлежность номера Вам.
Рассчитываем на понимание.

С Уважением,

Елена Станецкая
Вопрос:

Кто отвечает в Вашем банке за действия ваших же сотрудников?!? Сейчас у меня имеется просрочка, да я буду оплачивать её и штрафы в полном объёме, да я платила по договору в течении двух лет без претензий со стороны банка. Сейчас тяжелые финансовые затруднения. Об этом звонящие на мой номер телефона так называемые сотрудники слышать не хотят. О решении вопроса через суд тоже говорить отказываются. Позволяют себе хамское отношение, угрозы органами опеки, тюрьмой и дошло до того что рассказывают о том как продадут мои долги коллекторам и как я в лучшем случае для себя же останусь инвалидом!!! Звонят родителям (хотя в офисе банка сказали что поставили отметку что я там не проживаю). Вчера заявили моей матери что её дочь не работать в СИЗО будет, а сидеть. Мне лично звонившая вчера же дама заявила о том что выездная группа Вашего банка будет продолжать работать с моим работодателем и что я лишусь последнего что у меня есть в том числе и работы. Я веду записи телефонных разговоров. И об этом предепреждаю на что сотрудники Вашего банка реагируют конечно по разному…одна кричит что отдаст меня под суд за подобные действия, другой передаёт привет Прокурору!!!! Некоторые позволяют себе оскорблять меня. Мошенница, воровка и тому подобное. С моей стороны будет обязательно написана претензия на Ваш банк и на действия Ваших сотрудников. Так же будет направлена жалоба в прокуратуру с предоставлением всех имеющихся записей телефонных разговоров. Направлена жалоба в Роспотребнадзор. Раз банк позволяет себе и своим сотрудникам подобные действия значит ….

постоянный адрес
@sa@ (Комсомольск на амуре) 10.01.2016 02:32
Ответ:

Добрый день!
Для проведения проверки по изложенной Вами информации просим Клиента обратиться в офис Банка и оформить заявление с подробным описанием ситуации и указанием:
— даты звонков, в ходе которых, по мнению Клиента, сотрудники нарушили нормы ведения переговоров;
— номера телефонов, с которых поступили звонки;
— номера телефонов, на которые поступили звонки;
Если у Клиента изменился адрес фактического проживания и контактные данные, то в офисе Банка необходимо оформить заявление о внесении изменений в анкетные данные. 

Также рекомендуем погасить существующую перед Банком задолженность.

С Уважением,

Елена Станецкая
Вопрос:

18 декабря 2015 г. я внесла деньги на счет, недостающие для закрытия кредита. 21 декабря 2015 г. написала заявление с просьбой о списании с моего кредитного счета денежных средств в полном объеме и закрытии моего кредитного договора в связи с полным погашением, и выдать мне справку о закрытии кредитного счета и отсутствии задолженности перед банком. 24 декабря 2015 г. с моего кредитного счета был списан только ежемесячный платеж.
Прошу разъяснить на каком основании до сих пор не списаны средства в полном объеме и я не могу получить справку о полном погашении кредита и отсутствии задолженности перед банком.
Сотрудники банка отказываются вразумительный ответ с указанием четких сроков. Обращалась и по разным телефонам, в отделение Королевского филиала и в Центральный офис банка лично.

постоянный адрес
92670 (Королев, Московская область) 09.01.2016 14:19
Ответ:

Добрый день!
Ответ на заявление с указанием причин, по которым не был закрыт Договор, Клиент может получить, обратившись в офис Банка.
Справку об отсутствии задолженности Клиент сможет получить после полной оплаты долга по кредиту.

С Уважением,

Елена Станецкая
Вопрос:

Как я могу получить справку о том что перед банком нет задолженности и никаких обязательств? возможно ли выслать письмом такую справку по новому месту жительства? Не первый раз приходят сообщения о задолженности!

постоянный адрес
Glamour_83 (Киров) 09.01.2016 14:14
Ответ:

Добрый день!
Справку об отсутствии задолженности, закрытии Договора / карты Клиент может получить, обратившись в офис Банка с паспортом. Как ранее мы уже сообщали, СМС-сообщения о наличии задолженности были направлены Клиенту ошибочно.
Информацию о статусе Договора/ счета Клиент также может получить, обратившись по телефону горячей линии Банка (8-800-200-11-44), или с помощью системы «TRUST ONLINE». 

С Уважением,

Елена Станецкая
Вопрос:

Здравствуйте. Открывала вклад в офисе г. Ачинск. После того как закрылся офис, пользовалась онлайн, открыла другой вклад, скоро срок вклада заканчивается. Подскажите, если я переведу свои средства на счет в Сбербанке, какой % снимут? Или в какой банк я могу перевести в Ачинск без комиссии?

постоянный адрес
1159 (Ачинск Красноярского края) 09.01.2016 07:50
Ответ:

Добрый день!
Как мы понимаем, перевод денежных средств Вы планируете осуществить с помощью системы «TRUST ONLINE». Перевод по внешним реквизитам с помощью указанной системы возможно осуществить только в рублях. 
В соответствии с Тарифами за дистанционное банковское обслуживание физических лиц в системе «TRUST ONLINE» в Банке «ТРАСТ» (ПАО) комиссия за перевод денежных средств по внешним реквизитам составляет 0,5% от суммы операции, минимум — 10 руб., максимум — 200 руб.
Комиссия не взимается, если:
1) перевод осуществляется с текущего счета или счета вклада «до востребования», открытого в отделении Банка, указанном на сайте Банка (www.trust.ru/gorod/);
2) банк получателя перевода указан на сайте Банка (www.trust.ru/bank/).

Исходя из изложенной Вами в рамках обращения информации, денежные средства со счета вклада Клиент может перевести с помощью системы «TRUST ONLINE» по внешним реквизитам без комиссии при условии совпадения отправителя и получателя платежа или по реквизитам одной из перечисленных организаций (www.trust.ru/bank).

С Уважением,

Елена Станецкая
Вопрос:

Доброго дня!
У меня имеются кредитные обязательства перед банком ТРАСТ. На протяжении двух лет платила исправно, однако возникла неприятная жизненная ситуации, серьезные финансовые затруднения, в следствии чего не смогла оплатить платеж до 31.12.2015 г. Со 02.01.2016 г. начали поступать звонки от службы взыскания. Я отвечаю, что готова оплатить все: и задолженность по платежам и штрафы и неустойки, но в течении месяца. Поясню: нам урезали з/п в половину, муж более трех месяцев не работает, ситуацию пытаемся исправить, но к сожалению происходит все не так быстро, как нам зотелось бы. И я взрослый и адекватный человек, я прекрасно понимаю, что у меня есть обязательства перед банком.
Вопрос в том, что представители взыскания ведут себя отвратительно: давят, угрожают, звонят с 7 утра, говорят, что сообщат в отдел опеки о лишении меня родительских прав (если вы не можете платить кредит, то и обеспечить ребенка не можете, и пусть у вас его отберут), разговаривают очень грубо. Я говорю в разговоре, что в течении месяца оплачу, так случилось, ведь я не отказываюсь. «— в течении трех дней оплатите?» И я отвечаю честно, что в течении данного времени не смогу, т. к. не найду нужную сумму…«— тогда я ставлю что вы отказываетесь платить кредит, досвиданья!!!»
Объясните мне, пожалуйста, почему ваши сотрудники общаются с людьми, как со скотом на бойне, почему угрожают и звонки с 7 утра.
ФЗ РФ 353 ст. 15 прописано, звонки не должны поступать с 22.00 до 08.00 и также угрозы и вежливость общения.
Я консультировалась и после праздников напишу письменную претензию в банк на имя руководства, а также подам заявление в прокуратуру для проведения проверки. Я человек и прошу относиться ко мне, как к человеку.
Заранее благодарю за уделенное мне время!!!

постоянный адрес
Елена Громова (Сергиев Посад) 07.01.2016 09:14
Ответ:

Добрый день!
ФЗ № 353 «О потребительском кредите», на который Вы ссылаетесь, вступили в силу 01.07.2014 г. и распространяется на кредитные договоры, оформленные после 30.06.2014 г.
Работа сотрудников Банка «ТРАСТ» (ПАО) по взысканию задолженности проводится до момента погашения просроченной задолженности.
Приостановить звонки/ снизить их количество возможно только при условии достижения между сотрудником и Клиентом договоренности о сроках оплаты просроченной задолженности.
Сочувствуем Клиенту, но просроченную задолженность необходимо погасить.

С Уважением,

Елена Станецкая
Вопрос:

Здравствуйте. До каких пор будут продолжаться звонки на телефон ребёнка??? Первое обращение к вам поступило 31.12.2015года. на адрес вашего банка были высланы данные о владельце номера и о дате его подключения (26.12.2015г). Вы будете звонить всем, кто будет подключать этот номер и после нас (если звонки не прекратятся, мы будем вынуждены заблокировать номер!)??????? Кто умнее?тот кто когда-то взял кредит в вашем банке и поменял потом номер или ВЫ, кто названивает и шлёт смс людям, не имеющим отношения к вашему банку????Если звонки не прекратятся в ближайшее время(по 50 в день и такое же количество смс), будем вынуждены обратиться в следственные органы.

постоянный адрес
vorhyn (Вяземский) 07.01.2016 06:59
Ответ:

Добрый день!
Звонки на указанный Вами номер телефона более не должны поступать. Сожалеем о доставленных неудобствах.

С Уважением,

Елена Станецкая
Вопрос:

На протяжении нескольких месяцев меня одолевают звонками и смс оповещениями и звонками на домашний телефон, звонки идут целый день с раннего утра до позднего вечера, иногда и по ночам идут звонки и в будни и в выходные и в праздники, интервал между звонками доходит до ЧЕТЫРЕХ минут.У меня нет кредита в банке «Траст», я не являюсь ничьим поручителем в банке «Траст», я не подписывала ни какие бумаги в банке «Траст», на каком основании мне звонят и беспокоя меня?За день может поступить до 80 звонков.По смс несколько раз называли незнакомыми фамилиями и просили погасить разные суммы.Приходят смс что прийдут ко мне домой.Считаю что действия попадают под статью 163 УК РФ.Я своего согласия не давала на обработку моих персональных данных.Действия сотрудников банка «Траст» считаю незаконными.Прошу разобраться в данной ситуации и прекратить уже это безобразии.
вот телефоны с которых меня атакуют сотрудники банка «Траст»:
79163672865
79163672729
79163672663
79163672494
79163672203
79163672145
79163671597
74996816176
74996816175
74996816174
74996816173
74996816172
74996813813
74996813811
74996813810
74996813809
74996813213
74996813212
74996813211
74996813210
74996813209
74996812463
74996812462
74996812461
74996812460
74996812459
74996812242
74669812241
74996811095
74992158176
74992158175
74992158174
74992158173
74992158172
74992155276
74992155275
74992155274
74992155273
74992155272
74992152422
74992152421
74992152420
74992152419
74992150504
74992150503
74992150502
74992150501
74992150499
74957807432
74957807431
74957555873
74957555872
74957555804

постоянный адрес
TonyaVY (Томск) 05.01.2016 07:55
Ответ:

 Добрый день!
Для рассмотрения описанной Вами проблемы просим направить на электронный адрес Банка (bank@trust.ru) письмо с указанием номера (ов) телефона (ов), на который (е) поступают звонки, и документ (ы), содержащий (е) информацию о владельце номера (ов) телефона (ов).
В теме письма укажите, пожалуйста, «Для Народного рейтинга banki.ru и ссылку на отзыв».

С Уважением,

Елена Станецкая
Вопрос:

Здравствуйте. 25 марта 2014 года взял кредит в банке Траст 200000р.. Почти сразу пошло смс оповещение о том что я должен платить 7519р. до 18 числа хотя в договоре стоит дата 25.
В декабре 2014 г. брал справку с банка в которой указано что просрочек и штрафов у меня нет.
В июне я заплатил не 18 как указано в смс а 19 числа. На меня был наложен штраф в размере 1300р. Написал заявление в офисе банка с требованием разобраться. Опять взял справку, в которой указано что у меня одна просрочка уплаты за 19.06.2015 г.
В августе сделал заявку по горячей линии на частично- досрочное погашение на сумму 140000р. Заявка прошла успешно и деньги были положены на карточку.
Позвонив 18.09. на телефон горячей линии я узнал что 18.09.2015 г. произошло списание по частично-досрочному погашению и мне была озвучена новая сумма платежа-2135р. Я внес сразу 2200р. из которых 2135р. было списано в счет очередного платежа.
Придя в очередной раз в офис банка 11.10.2015 г. я узнаю что сумма платежа 7556р. и что 140000р. мне возвращены на карточку но, из них вычли штрафы за апрель и май 2014 г.? Но вы же сами давали справки что у меня нет штрафов.!? Я опять пишу заявление с требованием разобраться с ситуацией и начинаю собирать документы для обращения в судебные органы.
31.12.2015 г. через траст онлайн вижу что 140000р. мне опять зачислили как положено с 18.09.2015 г. и сумма нового платежа составляет 2152р.
Но теперь достают по телефону с каким-то штрафом. Откуда штраф никто толком объяснить не может. Прошу вас разъяснить откуда взялся штраф.

постоянный адрес
8711919217 (Орск) 04.01.2016 14:02
Ответ:

Добрый день!
Банком приняты меры по исправлению ситуации.
Приносим Вам свои извинения за доставленные неудобства.

С Уважением

Елена Станецкая
Вопрос:
Здравствуйте.

Есть такое недавнее интервью Рубена Аганбегяна (Председатель совета директоров банка Траст). http://www.gazeta.ru/business/2015/12/10/7948541.shtml
Он указывает: "Минимальный размер инвестиции в ноты составлял $150 тыс."

Я общаюсь со многими владельцами нот, которых обманул банк Траст (это не мои слова, это определение суда, точнее двух судов - краевой суд оставил данное определение в силе). "Формирование воли истца осуществлялось под влиянием обмана со стороны Банка, выразившегося в том числе: в предоставлении заведомо ложной информации о том, что: уровень рисков по Кредитным нотам такой же, как и по депозитам; Банк гарантирует выкуп этих ценных бумаг и выплату по ним процентов, в намеренном умолчании Банком об обстоятельствах, о которых он должен был сообщить при той добросовестности, какая от него требовалась" и т.д.
https://rospravosudie.com/court-anapsk...497707024/

Мне хотелось бы отметить, что обман некоторым образом продолжается. Есть не один и не два человека, "инвестиции" которых в ноты 3 298 000 руб. плюс незначительный НКД (до 6% от суммы). Все вместе это около 100 000$ по старому курсу, а не 150 000$.

Прокомментируйте, пожалуйста, данное несоответствие.
постоянный адрес
Nikodimus (Санкт-Петербург) 03.01.2016 09:36

Горячая линия с 19.11.2008 просмотрена 8 131 381 раз