Разбор Банки.ру. Кредитная «Умная карта» Газпромбанка: условия и особенности

«Где больше тратишь — там и кешбэк», обещает нам реклама «Умной карты». В рекламе не говорится, сколько нужно потратить, чтобы получить максимальный. А зря.



Добряк Миша звонит незнакомым людям и рассказывает, что выбирать категорию начисления повышенного кешбэка владельцам «Умной карты» не нужно: она определяется автоматически в зависимости от того, на что в этом месяце клиент тратит больше всего. Пока это происходит только в роликах стартовавшей с 1 октября этого года масштабной рекламной кампании Газпромбанка. Звучит заманчиво! Даже слишком.

Условия по карте

У Газпромбанка есть целое семейство «Умных карт»: кредитная Visa Gold, дебетовая Visa Gold и дебетовая премиальная Visa Signature. Миша из ролика имеет в виду и кредитный, и дебетовый варианты. Продукт был запущен 2 июля 2019 года. По информации пресс-службы банка, всего «Умных» зарплатных, дебетовых и кредитных карт на руках у клиентов около 200 тыс. штук.

Кредитная «Умная карта» от Газпромбанка выпускается на три года в платежной системе Visa. Карта чиповая, обладает технологией 3D Secure. Доступна возможность привязать карту к Apple Pay или Google Pay.



Карту могут получить граждане РФ от 20 до 65 лет, есть бесплатная курьерская доставка в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах.

Про «Умную карту» Газпромбанка пользователи Банки.ру пишут отзывы, чаще всего связанные с вопросами активации. Механизм активации прост: при получении карты и ПИН-кода по карте необходимо совершить расходную операцию либо провести любую операцию в банкомате. Но до активации дело может и не дойти. Олег Климов пожаловался на сайте Банки.ру: банк выдал карту, но кредитный лимит не активировал в течение двух недель. Ситуация решилась после обращения пользователя в «Народный рейтинг».



СМС-информирование по «Умной карте» бесплатное. Комиссия за использование составляет 199 рублей в месяц. Держателям кредиток отменить комиссию не удастся. А вот для дебетовых карт обслуживание станет бесплатным при перечислении на нее зарплаты от 30 тыс. рублей по индивидуальному зарплатному проекту. На рынке есть кредитные карты Visa Gold с бесплатным обслуживанием. Например, кредитная карта Gold от Сбербанка с безусловным бесплатным обслуживанием и «Польза Gold» Хоум Кредит Банка с бесплатным обслуживанием в первый год.

Максимальный кредитный лимит по карте — 600 тыс. рублей. Карту с лимитом до 150 тыс. рублей можно получить всего по одному документу — паспорту, но при рассмотрении заявки банк может запросить подтверждающие доход документы. Для кредитного лимита более 150 тыс. рублей банк потребует подтверждение дохода в обязательном порядке: справку 2-НДФЛ или справку от работодателя по форме банка или в свободной форме. Кредитный лимит большой, но на рынке есть и больше — например, у Росбанка по карте «120подНОЛЬ» он может достигать 1 млн рублей.

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Льготный период — до 62 дней. Это далеко не предел: у карты «120 дней» банка «Открытие» льготный период составляет до 120 дней, никаких минимальных платежей в этот период не предусмотрено. Также 120 дней по карте «120подНОЛЬ» предлагает Росбанк. Процент по кредиту для всех одинаков и весьма внушительный: 27,9% годовых на покупки. У той же «120 дней» ставка — от 13,9% до 29,9%. Минимальный ежемесячный платеж по «Умной карте» — 5% от суммы задолженности, но не менее 500 рублей.

Использование собственных средств на кредитной карте возможно, но вот снимать с нее наличные, даже собственные, не выгодно. Во-первых, снятие повлечет за собой комиссию 2,9% от суммы плюс 290 рублей. Во-вторых, на эти средства сразу же начинает начисляться повышенная ставка — 32,9% годовых. Опять же не самые выгодные условия: многие банки разрешают снимать не только собственные средства клиента, но и деньги банка с кредитных карт. Например, снимать бесплатно собственные средства в банкоматах и офисах ВТБ могут держатели кредитной «Мультикарты». Снимать любые средства с карты могут клиенты «Открытия», у которых есть кредитная карта «120 дней».

Мили или деньги?

Банк предлагает на выбор два способа кешбэка: деньгами (до 10%) или милями. Переключаться между разными системами можно ежемесячно, для этого нужно посетить офис банка, при этом ранее накопленные рубли и мили не сгорают. По умолчанию карта выпускается с начислением денежного кешбэка. Такой же выбор дает, например, Росбанк для карты «МожноВСЕ», причем переключать способы начисления кешбэка можно через мобильный банк. Категории повышенного кешбэка клиенты Росбанка выбирают сами.

Сколько нужно тратить, чтобы вернуть 10%?

«Умный» кешбэк — главная «фишка» этой карты. Повышенный процент начисляется на категорию с максимальными в каждом конкретном месяце расходами. Но сам список категорий для повышенного кешбэка все же ограничен: «АЗС/Парковки», «Кафе, рестораны, бары, сети фастфуда», «Детские товары и развитие», «Одежда и обувь», «Кино и развлечения», «Фитнес и спортивные товары», «Спа, салоны красоты и косметика», «Медицинские услуги и аптеки», «Дом, дача и бытовая техника». Категория определяется по МСС-коду магазина (merchant category code). Методология определения МСС зафиксирована платежными системами. Увидеть положенный кешбэк в личном кабинете или мобильном приложении клиент не может, равно как и понять, в какой категории сколько он потратил.

10-процентный кешбэк начисляется на категорию максимальных трат, если в целом по карте потратить от 75 тыс. рублей в месяц. Если траты ниже, то и ставка кешбэка меньше. На остальные (не максимальные) категории возврат средств начисляется по ставке 1%. Если максимальная сумма покупок приходится на категорию, которой нет в списке, повышенный кешбэк начисляется на следующую по сумме категорию. Если доля покупок в категории повышенного кешбэка превышает 30% от суммы покупок за месяц, то на сумму превышения начисление происходит в соответствии с категорией стандартного кешбэка, то есть в размере 1%. Например, при общих тратах 75 тыс. рублей максимально возможный кешбэк в категории повышенных трат составит 2 250 рублей. Кешбэк за остальные покупки — 1% от 52 500, то есть 525 рублей.

Вернуть больше 10% клиент Газпромбанка не сможет. Но на рынке есть и более интересные предложения. Например, кредитная карта «Кешбэк» банка «Восточный» дает возможность получать до 30% кешбэка при оплате картой в магазинах — партнерах банка и до 40% за онлайн-покупки по ссылке интернет-магазина, размещенного на сайте банка, раздел «Cash back за покупки в Интернете».

Миль много не бывает

Мили начисляются за каждые 100 рублей совершенных по карте покупок. Зависимость такая же, как и при денежном кешбэке: чем больше тратишь, тем больше миль на каждые 100 рублей получаешь. Мили начинают отсчитываться при ежемесячных тратах от 5 тыс. рублей. Максимум — 4 мили за 100 рублей — можно получить при тех же 75 тыс. рублей общих затрат в месяц. Мили можно использовать для полной или частичной оплаты авиа-, ж/д билетов. При оплате номеров в отелях, аренды автомобиля и заказа трансфера на «Газпромбанк — Travel» мили конвертируются в рубли по курсу 1:1. Ограничений на выплату вознаграждения нет.

За покупки с использованием сервиса «Газпромбанк — Travel» также начисляются мили. Ставка зависит от вида услуги. Максимальная — 6% — действует при бронировании отеля.

Плюсы

«Умный» кешбэк, подстраивающийся под поведение клиента.

Возможность выбора между двумя программами лояльности: кешбэк или мили.

Бесплатное СМС-информирование.

Минусы

Для получения кешбэка в размере 10% нужно потратить от 75 тыс. рублей.

Нет возможности отменить плату за обслуживание.

Обязательная комиссия на снятие наличных, даже собственных.

Кому подходит карта?

Кредитная «Умная карта» Газпромбанка, при условии выбора начисления миль в качестве программы лояльности, подходит тем, кто много путешествует. Также карта будет интересна людям, которые планируют активно пользоваться картой и не могут заранее предсказать категорию, в которой намечаются повышенные траты. Карта интересна тем, кто планирует действительно крупные покупки, так как по ней не ограничен максимальный размер кешбэка.

Антонина САМСОНОВА, Ольга СТАНЧАК, Banki.ru

