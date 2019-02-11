Банк ДОМ.РФ, кредитная карта Все кредитные карты банка
Льготный период Премиальная
Mastercard Platinum — Российский Капитал
Основные характеристики
- ставка 23,5% годовых
- кредитный лимит до 750 000 ₽
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание 5 000 ₽
- cash back до 3%
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Platinum
Технологические особенности
- чип
Cash Back
от 1 до 3%
- 3% в ресторанах и на АЗС;
- 1% от суммы прочих покупок;
- макс. 6 000 руб. в месяц
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
5 000 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
- 4,5%, мин. 250 руб.;
- 0% за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН банка
- 4,5%, мин. 250 руб.;
- 0% за счет собственных средств
Снятие наличных в банкоматах других банков
4,5%, мин. 250 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
4,5%, мин. 250 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в день, до 5 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- неустойка за пропуск платежа - 20% годовых;
- плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;
- конвертация - по курсу банка, без комиссии;
- СМС-информирование - 30 руб. ежемесячно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию
- бесплатные страхование от несчастных случаев и болезней во время поездок за рубеж (за исключением стран СНГ) и выпуск карты Priority Pass
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 50 000 до 750 000 ₽
Срок кредита
до 36 месяцев
Льготный период
до 55 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
23,5%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы задолженности
5% от суммы задолженности
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 23 до 65 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
- косвенное подтверждение доходов
для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов: справка о заработной плате за последние 6 месяцев по форме, установленной организацией, работником которой является Заемщик, с гербовой печатью; для нотариуса и адвоката: копия декларации по форме 3-НДФЛ или 4-НДФЛ с отметкой налогового органа о получении или справка по форме Банка
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- льготный период распространяется на операции оплаты и снятие наличных;
- наличие cash back;
- низкая комиссия за СМС-информирование
Дата актуализации
11.02.2019 13:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Льготный период Премиальная» в 27 городах России
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Справочная информация
АО «Банк ДОМ.РФ»
- Адрес
- 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
- Сайт
- domrfbank.ru
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