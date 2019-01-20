со 2-го года: 700 руб. комиссия за первый год не взимается в случае выпуска первой карты к первому открытому счету в рамках данного Тарифа

Лимиты по операциям

снятие наличных: до 250 000 руб. в день по карте, до 500 000 руб. в день и до 1 000 000 руб. в месяц по счету