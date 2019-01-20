Россельхозбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка
Амурский тигрсистемы Мир Классическая
Mastercard Standard «Амурский тигр» — Россельхозбанк
Основные характеристики
- ставка от 23,9% годовых
- кредитный лимит до 1 000 000 ₽
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание 0 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Mastercard Standard
- Мир Классическая
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass, Бесконтакт)
- Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Бонусы
- Благотворительность
- 0,7% от каждой покупки банк перечисляет из своих доходов в Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
со 2-го года: 700 руб.комиссия за первый год не взимается в случае выпуска первой карты к первому открытому счету в рамках данного Тарифа
Снятие наличных в банкоматах банка
3,9%, мин. 350 руб. (0% в первые три месяца)
Снятие наличных в ПВН банка
3,9%, мин. 350 руб. (0% в первые три месяца)
Снятие наличных в банкоматах других банков
3,9%, мин. 350 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
3,9%, мин. 350 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 250 000 руб. в день по карте, до 500 000 руб. в день и до 1 000 000 руб. в месяц по счету
Дополнительная информация
- неустойка за пропуск платежа - 20% годовых;
- плата за сверхлимитную задолженность - 40% годовых;
- конвертация - по курсу банка;
- СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 45 руб. за операцию
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 10 000 до 1 000 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 23,9%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
3% от суммы задолженности
3% от суммы задолженности
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 21 до 65 лет
Подтверждение дохода
- другие документы, кроме справок о доходах
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
снилс предоставляется при наличии
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Стаж работы
на последнем месте не менее 4 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- отсутствие платы за первый год обслуживания карты;
- отсутствие требования о постоянной регистрации заемщика в регионе присутствия банка;
- благотворительная программа
Минусы
- после трех месяцев использования карты льготный период не распространяется на операции по снятию наличных денежных средств
Особые ограничения
- банк не раскрывает максимальный размер процентной ставки;
- плата за первый год обслуживания не взимается в случае выпуска первой карты к первому открытому счету в рамках данного тарифного плана
Дата актуализации
20.01.2019 11:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Амурский тигр» в 1125 городах России
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Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
- Адрес
- 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
- Сайт
- www.rshb.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 100-01-00 — единая справочная служба